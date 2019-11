Lidl hat jetzt einen Werbeclip zu Halloween hrausgebracht. Der Discounter greift dabei Rewe und Penny an. (Symbolbild)

Lidl: Horror–Clip – SO greift der Discounter Rewe und Penny an

Pünktlich zu Halloween sorgt Lidl mit einem Werbe-Video für Aufsehen, in dem bekannte Gruselfilm-Figuren mitspielen. Die klare Botschaft: Nur noch Preise im Supermarkt schockieren, vor Horrorclowns und Co. habe niemand mehr Angst - außer natürlich bei Lidl. Denn da seien die Preise noch in Ordnung.

Lidl stichelt in aktuellen Werbeclip also gegen Rewe und Penny. Wie das genau ausieht?

Lidl nutzt fiktive Horrorfiguren für Werbevideo

Das Video beginnt mit dem Gruselclown Pennywise. Es heißt: „Man denkt immer, der Hype hört nie auf. Schließlich war man immer der Gruseligste.“ Pennywise erscheint in einem unterirdischen Gang und versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Sie rennen vor ihm weg.

Dann erzählt der fiktive Serienmörder Freddy Krüger begeistert, dass alle immer Angst vor ihm hatten. Samara, das Horror-Mädchen mit den langen schwarzen Haaren aus „The Ring“ kriecht daraufhin aus einem Fernseher in ein Wohnzimmer: „Aber Zeiten ändern sich...“, führt sie fort. Darüber berichtet das Portal Watson.

Denn es sitzen zwei Personen sichtlich gelangweilt auf dem Sofa, schauen bloß auf ihr Smartphone und beachten Samara keineswegs. Von Angst fehlt bei ihnen jede Spur. Samara ergänzt: „...und Menschen eben auch.“

Freddy Krüger sagt dann enttäuscht, dass nicht mal seine Familie ihn noch ernst nimmt. Sein gruseliges Aussehen erschreckt offenbar niemanden mehr.

Er, Pennywise und Samara sind frustriert und würden sich nutzlos fühlen. Denn Keiner habe mehr Angst vor ihnen.

Horrorfiguren im Gegensatz zu etwas anderem nicht furchteinflößend - Angriff gegen Konkurrenz

Freddy Krüger sagt schließlich, dass die Menschen heutzutage nur noch die Preise im Supermarkt schockieren.

Es ist ein Mann zu sehen, der ein Penny-Produkt anschaut und sich erschreckt. Darauf folgt eine Mutter mit ihrem kleinen Jungen auf dem Arm. Beide schauen geschockt auf eine Wasserflasche. Ebenso wie die Verpackung mit der Penny-Aufschrift soll die Aufschrift „nein?“ auf der Wasserflasche dabei wohl bewusst die Hausmarke von Rewe angreifen, die eigentlich „ja!“ heißt.

„Überall, wo man hinsieht, nur überteuerte Produkte“, sagt Freddy Krüger. Samara sagt dann: „... außer bei Lidl.“

Ein Lidl-Kunde entfernt sich mit einem Einkaufswagen von der Kasse und guckt zufrieden auf seinen Kassenbon. Dann trifft er auf Pennywise. Dieser freut sich: „... da erschrecken sich die Menschen nicht vor den Preisen, sondern vor uns.“

Man sieht, wie die Horrorfilm-Charaktere Kunden in einer Discounter-Filiale erschrecken.

Lidl will mit seinem Video suggerieren: „Horror sind nur die Preise der anderen.“

Lidl: Der Discounter wirbt mit einem Halloween-Video

Die Reaktionen zu dem Video bei Youtube sind größtenteils positiv. Doch manche Leute machen sich auch darüber lustig:

„Es würde mich freuen, wenn um die Halloween Zeit diese Leute im Lidl wären und die Kunden erschrecken.“

„Endlich mal Werbung in Deutschland, die wirklich gut ist.“

„Da geh ich ja extra nicht zu Lidl, weil ich Angst hab, dass da etwas auf mich wartet.“

„Die beste Werbung aller Zeiten.“

„Bei Lidl erschrecken sich die Leute vor den Arbeitsbedingungen.“

(nk)