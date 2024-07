Lidl-Hammer für Kunden: Discounter senkt Preise – bei diesen Produkten solltest du schnell sein

Während die Preise für Lebensmittel in den Supermärkten in den vergangenen Jahren und Monaten langsam in die Höhe geklettert sind, kommt nun bereits der nächste Lidl-Hammer für Kunden in die Regale. Bei einigen Produkten hat der Discounter nämlich nun zum Sommerstart erneut an der Preisschraube gedreht, sodass Kunden aus alles Wolken fallen, als sie diese Ziffern auf der Preistafel sehen. Was sich Lidl dabei wohl gedacht hat?

Auch wenn das Wetter noch keinen Rekordsommer erahnen lässt, gab es im Juni und Juli bereits die ein oder andere Gelegenheit, die Schwimmbäder seiner Stadt unsicher zu machen und ins Eiscafé zu stürmen. Doch viele Sonnenanbeter mussten schnell feststellen: Eine Kugel Eis kostet inzwischen weit über einen Euro und auch für ausreichend Sonnencreme wird tief in die Tasche gegriffen. Um dem entgegenzuwirken, hat Lidl sich nun etwas ganz Besonderes überlegt.

Lidl-Hammer für Kunden: Discounter mit gewagtem Schritt

Während ältere Generationen sich am Eiswagen für 70 Cent eine Kugel Eis genehmigen konnten, kostet die kühle Leckerei inzwischen vielerorts knapp das Doppelte. Grund genug für einige Menschen, auf das Eis aus der eigenen Gefriertruhe zurückzugreifen. Doch auch hier sind die Preise langsam in die Höhe geklettert. Jetzt kommt ein echter Lidl-Hammer für Kunden: Der Discounter verkündet, ab dem 15. Juli dauerhafte Preissenkungen für einige Produkte zu vollziehen.

Das Eis der Eigenmarken „Bon Gelati“ und „Gelatelli“ soll nämlich künftig wieder weniger kosten. Auch in anderen Regalen ändert sich die Ziffer auf den Produktschildern ganz zum Vorteil der Kunden. „Der Preis für das „Melonnice Wassermeloneneis“ in der 5×73-Milliliter-Packung fällt von 2,39 Euro auf 1,99 Euro, die „Super Soft Waffelhörnchen“ in der 4×140-Milliliter-Packung von 2,29 Euro auf 1,99 Euro“, heißt es in einer Lidl-Pressemitteilung. Doch das war längst nicht alles.

Auch in puncto Sonnenschutz will der Discounter seinen Kunden einen großen Schritt entgegenkommen. Sonnencreme und Après Sun Lotion sollen günstiger werden. Wie die Lidl-Rabattaktion am Ende des Tages bei den Kunden ankommt, bleibt abzuwarten.