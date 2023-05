Lidl verteilt besondere Gutscheine an seine Kunden – doch es gibt einen großen Haken

Vorab: keine Sorge! Bei diesem Gutschein von Lidl handelt es sich nicht um eine fiese Masche von Betrügern. Die Discounter-Kette verteilt tatsächlich Rabattcoupons an Kunden.

Die Freude darüber ist zunächst groß – vor allem, wenn der Lidl-Kunde zum Geburtstag einen Gutschein erhält. Kurz vor dem Einlösen folgt dann die bittere Enttäuschung. Denn der Gutschein ist an eine Bedingung verknüpft.

Lidl verteilt besondere Gutscheine an Kunden

Über Geschenke freut man sich immer. Besonders beliebt sind Gutscheine, die dann irgendwo eingelöst werden können. Meistens bekommt man sie von Familie oder Freunde. Aber auch Lidl bereitet vielen Kunden oftmals eine Freude.

Zum Geburtstag bekommen Kunden einen Versandkosten-Gutschein. Dadurch ist bei der nächsten Bestellung der Versand kostenlos. Ob ein Euro oder zehn Euro – bei den heutigen Summen und der Inflation ist jeder Kunde sehr froh darüber, etwas sparen zu können.

So ging es auch einer Kundin, die sich zunächst darüber freute und sich anschließend bei Lidl meldete. „Vielen Dank für den Versandkosten-Gutschein zum Geburtstag, den ich leider nicht einlösen kann, da mein Bestellwert nur über 20 Euro liegt. Ich finde es sehr schade, dass ein Geburtstagsgeschenk an einen Mindestbestellwert von 79 Euro gekoppelt ist“, schreibt sie auf Facebook an das Unternehmen.

Einlösen von Gutschein hat großen Haken

Eine bittere Enttäuschung für die Kundin, die von Lidl auch direkt eine Antwort erhält. „Die Bedingungen unserer Gutscheine findest du direkt auf dem Gutschein. Wir haben dein Feedback gerne an unsere Fachabteilung weitergeleitet“, heißt es vom Discounter.

Viel geholfen hat ihr die Antwort sicherlich nicht. Allerdings sind viele Gutscheine auch von anderen Unternehmen an dieser oder einer ähnlichen Bedingung geknüpft. Die Versandkosten fallen zwar weg, dafür muss aber ein Produkt gekauft werden, das mehr als 20 Euro kostet.

