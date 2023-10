Lidl-Kundin kauft für 3 Euro ein – als sie die Tüte öffnet, traut sie ihren Augen kaum

Dank Corona, dem Ukraine-Krieg und der Inflation ist selbst der Einkauf in Discountern wie Lidl oftmals zum Luxus geworden. Das Durchstöbern der Prospekte auf der Suche nach Angeboten wird schon fast zur Routine.

Eine Kundin schaffte es nun für gerade einmal drei Euro bei Lidl einkaufen zu gehen. Erst zu Hause hatte sie Zeit, um sich ihre Ausbeute genauer anzuschauen.

Lidl-Kundin macht Riesen-Schnäppchen

Tomaten, Bananen, Paprika, Radieschen und vieles mehr an Obst und Gemüse. Damit hat die Kundin wohl für den Rest der Woche ausgesorgt – und das für nur drei Euro. „Ich bin mal wieder happy“, schreibt sie auf Facebook und teilt ein Bild ihrer vitaminreichen Ausbeute. Die Frau hatte Glück, denn sie hat in ihrer Lidl-Filialen eine der „Bitte rette mich“-Tüten bekommen.

Lidl hat die Rettertüten 2022 eingeführt, damit aussortierte Lebensmittel nicht direkt auf dem Müll landen. Und das scheint auch dringend nötig. Denn laut einer Meldung vom Statistischen Bundesamt an die EU-Kommission im Juni 2022 landen in Deutschland jährlich circa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Oftmals sind die Obst- und Gemüseprodukte noch haltbar und verzehrfähig, entsprechen aber nicht den optischen Normen oder die Verpackung ist beschädigt, sodass sie aussortiert werden. Dank der Aktion bekommen Lebensmittel eine zweite Chance und Kunden müssen nur drei Euro für die bis zu fünf Kilogramm schweren Rettertüten bezahlen.

Glück gehört auch dazu

Der Trick dabei folgt meistens dem Sprichwort ‚Der frühe Vogel fängt den Wurm‘. Denn die Rettertüten sind natürlich begehrt und deshalb oftmals schnell vergriffen. In der Regel packen die Mitarbeiter die Tüten am Morgen, nachdem die Obst- und Gemüseabteilung eingeräumt wurde. Allerdings können Kunden auch mal Pech haben, wie einige User bei Facebook in den Kommentaren anmerken: „Bei uns sind da immer Dinge drin, die man eigentlich nur in den Müll werfen kann.“

Ein Restrisiko bleibt natürlich, dass sich auch mal „faules“ Obst oder Gemüse in die Tüten verirrt oder mit der Zeit schneller schimmelig wird. Einige Verbraucher beklagen dagegen, dass es die Aktion in den Lidl-Filialen in ihrer Umgebung gar nicht geben würde.