Lidl auf der Überholspur – Kunden schlackern mit den Ohren

Lidl und Galeria machen noch mehr gemeinsame Sache! Die Partnerschaft des Discounters mit der Warenhauskette geht in die nächste Runde.

Nach den ersten Projekten in Berlin sollen bis Ende 2026 weitere vier Standorte folgen: Hamburg, Düsseldorf, Viernheim und Stuttgart stehen auf der Liste.

Lidl eröffnet Filialen bei Galeria

„Partnerschaften sind für uns ein Schlüssel zu einer erfolgreichen Flächenentwicklung in urbanen Räumen“, erklärt Lidl-Sprecherin Vanessa Hegele. Ziel sei es, Städte lebendiger und attraktiver zu machen.

Galeria sieht in der Kooperation ebenfalls riesige Chancen. „Galeria ist das pulsierende Herz der Innenstädte – und mit Partnern wie Lidl schaffen wir neue Anziehungspunkte mitten im urbanen Leben“, sagt Geschäftsführer Tilo Hellenbock. Gemeinsam wolle man Orte schaffen, die Menschen anziehen und die Innenstädte nachhaltig stärken.

Hier öffnen die neuen Lidl-Filialen

Das sind die geplanten Lidl-Filialen in den vier Galeria-Häusern:

Hamburg – Alstertal-Einkaufszentrum

Ab Ende 2025 eröffnet Lidl eine neue Filiale im Galeria-Standort des Alstertal-Einkaufszentrums mit rund 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Stuttgart – Königstraße 6

Zentral gelegen auf der Königstraße entsteht hier bis Sommer/Herbst 2026 eine Filiale mit rund 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss der Galeria-Filiale.

Viernheim – Robert-Schuman-Straße 8a

Die neue Filiale in Viernheim wird im Sommer/Herbst 2026 mit rund 1.400 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnet.

Düsseldorf – Schadowstraße 93

Im Herzen der Düsseldorfer Innenstadt entsteht bis Ende 2026 eine neue Lidl-Filiale mit rund 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss des Galeria-Standortes.

Alle Standorte sollen nach Angaben von Lidl über eigene Eingänge verfügen. Dadurch seien individuelle Öffnungszeiten möglich, also unabhängig von Galeria. Die Öffnungszeiten sollen sich an denen anderer Lidl-Filialen orientieren.