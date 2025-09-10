„Fledermaus“-Fleisch bei Lidl? Discounter muss sich erklären

Lidl-Kunden in der Schweiz bekamen beim Einkauf große Augen, als sie dieses Produkt im Kühlregal entdeckten. Laut der Verpackungsaufschrift handelte es sich bei dem Produkt nämlich um Fledermaus-Fleisch. Der Discounter nimmt Stellung zu diesem kuriosen Fund.

In einem Lidl in der Schweiz sorgte dieses Produkt für Aufmerksamkeit. Etliche Kunden teilten den Vorfall auf den sozialen Medien. In den Regalen des Discounters fand sich nämlich ein Kühlprodukt mit einer skurrilen Aufschrift auf der Verpackung. Dort hieß es: „Pipistrello 800 g“, also das italienische Wort für Fledermaus.

Lidl: Hühnerfleisch wurde als Fledermaus-Fleisch verkauft

Doch die meisten Lidl-Kunden reagierten auf den Vorfall mit Humor. Immerhin war durch die durchsichtige Folie klar zu erkennen, dass es sich bei dem Produkt selbstverständlich nicht um Fledermaus-Fleisch handelte. Stattdessen befand sich darin ganz gewöhnliches Hühnerfleisch, wie „t-online.de“ berichtet.

Trotzdem sorgte der Vorfall für Verwirrung und einiges an Diskussionen. Wie konnte es passieren, dass gewöhnliches Hühnerfleisch als Fledermaus-Fleisch gekennzeichnet wurde? Auf eine Anfrage des Nachrichtenportals „tio.ch“ erklärte Lidl-Schweiz, wie es zu dieser kuriosen Verwechslung kommen konnte.

Übersetzungsfehler sorgte für große Verwirrung

Das Unternehmen erklärte, dass die betroffene Verpackung direkt vom Produzenten stammt. Dieser habe einen Fehler bei der Übersetzung gemacht. Statt „Pollo“, dem italienischen Wort für Hähnchen, wurde daher „Pipistrello“, also Fledermaus, auf die Verpackung gedruckt.

Lidl Schweiz betonte außerdem gegenüber „tio.ch“, dass es sich bei dem Produkt selbstverständlich nur um Hühnerfleisch handelt. In den Filialen des Discounters verkauft man kein Fleisch exotischer Wildtiere. Für die entstandene Verwirrung habe der Discounter Verständnis und bedauere den Vorfall zutiefst.

Nachdem der Vorfall bekannt wurde, reagierte Lidl Schweiz sofort und beseitigte den Übersetzungsfehler. Sowohl im Online-Prospekt als auch auf den Preisschildern in der betroffenen Lidl-Filiale wurde die Beschreibung „Fledermaus“ durch „Chickenwings“ ersetzt. Der Discounter informierte zudem den Hersteller, um solche gravierenden Übersetzungsfehler in Zukunft zu vermeiden.

Richtigstellung: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir mit Bezug auf die Quelle „tio.ch“ fälschlicherweise berichtet, dass das Produkt in einer Schweizer Aldi-Filiale verkauft wurde. In Wahrheit jedoch handelte es sich um einen Vorfall bei Lidl Schweiz.