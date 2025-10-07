Lidl geht radikalen Schritt – bald für alle Kunden sichtbar?

Wie ein Supermarkt aussieht, ist längst nicht nur Geschmackssache – das Design entscheidet mit, wie wir einkaufen. Farben, Regalhöhen, Wegeführung: All das beeinflusst unser Einkaufsverhalten – oft, ohne dass wir es merken.
Jetzt dreht auch Lidl kräftig an seinem Look – mit einem neuen Konzept namens FK2025, das gerade in einer Testfiliale in Lauffen am Neckar ausprobiert wird.
Lidl überarbeitet sein Farbkonzept – alle Details im Überblick
Was sofort ins Auge fällt: Es gibt mehr Rot! Besonders bei der Aktionsware. Dazu kommen neu sortierte Sonderangebote: Statt kreuz und quer werden sie jetzt ordentlich gebündelt präsentiert. Die Lebensmittelaktionen bekommen damit mehr Bühne, während Non-Food-Produkte dort bleiben, wo man sie kennt.
Auch das Farbkonzept der Eigenmarkenwelten von Lidl wurde laut der „Lebensmittelzeitung“ überarbeitet. Der Rest des Markts setzt auf ruhige Töne: Anthrazit und Blau dominieren, nur Obst, Gemüse und der Backshop bleiben im gemütlichen Holz-Look.
Ein besonders auffälliger Wechsel: Die Tiefkühlschränke stehen nun mittig im Markt statt wie gewohnt an den Außenwänden. Die Weinabteilung bekommt dadurch mehr Platz. Und insgesamt sind die Regale jetzt höher – fast bis zur Decke. Mehr Platz für Produkte? Ja. Aber auch weniger Überblick? Vielleicht.
Drogeriebereich wird digital
Im Drogeriebereich geht’s erstmals digital zu: Kleine Bildschirme zeigen Infos zur Eigenmarke Cien. Noch ziemlich zahm, aber in anderen Ländern laufen dort schon Videos und Angebote durch – da könnte noch was kommen.
Und sonst? Die elektronischen Preisschilder im Kühlregal sind jetzt geneigt – damit man nicht mehr so halb in die Kühltruhe kriechen muss, um den Preis zu erkennen. Die Self-Checkout-Stationen wurden ebenfalls aufgehübscht. Die klassischen Kassen bleiben aber erst mal.
Ob sich das neue Konzept am Ende deutschlandweit durchsetzt, ist noch offen. Es bleibt also spannend für die zahlreichen Fans von Lidl …