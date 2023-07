50 Jahre Lidl. Damit wirbt der Lebensmittelmarkt seit kurzem in seiner neuen Kampagne. Unter anderem mit dabei: Fernsehgesicht Barbara Schöneberger. Was für Lidl ein voller Erfolg werden sollte, geht in den sozialen Netzwerken nach hinten los.

„Barbara hat gut lachen und du auch.“ Damit wirbt Lidl aktuell auf Facebook und Co. Schon seit einigen Wochen läuft die neue Kampagne des europäische Lebensmittelmarkts mit den bekannten Gesichtern von Barbara Schöneberger, Schlagerstar Helene Fischer und Komiker Max Giermann. Und alle drei kommen bei den Lidl-Kunden nicht gut an.

Kunden reagieren verärgert auf die Lidl-Kampagne

Was eigentlich dazu gedacht war, 50 Jahre Lidl zu feiern, entpuppt sich schließlich als echter Flopp. Nicht nur im TV, sondern auch in den sozialen Medien läuft die Kampagne inzwischen, was viel Platz für verärgerte Meinungen der Lidl-Kunden lässt. Unzählige Facebook-User machen ihrem Ärger in den Kommentaren unter dem Lidl-Post nun ordentlich Luft. Die Werbung mit Barbara Schöneberger kommt nämlich so gar nicht gut an, sondern ist laut Facebook-Reaktionen „eine Zumutung“.

„Die Schöneberger ist schon lange über“ – Lidl-Kunden in den Kommentaren

„Lidl ja, Barbara nein“. So lautet ein weiterer der Kommentare unter dem Lidl-Post mit der Schöneberger. Den meisten Usern geht es gar nicht um die Hintergründe oder den Inhalt der Kampagne, sondern vielmehr um die Gesichter der ganzen Aktion. „Die Schöneberger ist schon lange über. Wenn ich das sehe schalte ich um“, schreibt ein weiterer Kommentator. Ein echter Schuss ins Leere. Statt guter Laune und Feier-Stimmung erreichte Lidl mit seiner Kampagne also genau das Gegenteil.

Außerdem: Viele Lidl-Kunden fragen sich, welches Unternehmen den Lebensmittelmarkt in puncto Werbung berät. „Welche Zielgruppe Ihr damit erreichen wollt, ist mir als gelernter Werbekaufmann ein Rätsel“, wundert sich ein weiterer Facebook-User. Trotz vereinzelter Reaktionen von Lidl auf die Kommentare, bleibt diese Frage wohl vorerst unbeantwortet.