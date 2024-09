Lidl-Kunden erleben Schock an der Kasse – dann schaltet sich der Filial-Leiter ein

Dass der Einkauf mittlerweile etwas teurer ausfällt als früher, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Jedoch erleben Lidl-Kunden bei diesen astronomisch hohen Summen einen richtigen Schock an der Kasse. In diesen außergewöhnlichen Fällen muss sich sogar der Filial-Leiter einschalten, um die Situation zu klären.

Immer wieder können es die Kunden nicht glauben, als beim Kassieren plötzlich eine erschreckend hohe Summe angezeigt wird. Dies passiert meistens bei Backwaren von der Lidl-Selbstbedienungstheke. Auf TikTok geht unter anderem ein Video herum, wo ein paar Quarkbällchen plötzlich 1.000 Euro kosten sollen.

Lidl: Quarkbällchen für 1.000 Euro

Auch wenn Lebensmittel deutlich teurer geworden sind, wird man bei dieser stolzen Summe stutzig, denn diese kann einfach nicht der tatsächliche Preis für die Backwaren sein. Edis Krkusic, der als „Lidl-Filialleiter“ auf TikTok bekannt ist, erklärt in einem Video, was es mit dem Phänomen auf sich hat.

In dem TikTok-Video berichtet er, dass er immer wieder Fragen über diesen kuriosen Vorfall erhält. Und tatsächlich handelt es sich bei den Lidl-Backwaren nicht um ein ganz besonderes Luxusgut, sondern es ist ein Sicherheitsmechanismus in der Kasse.

Lidl arbeitet nämlich bei gewissen Produkten wie Obst, Gemüse und eben auch Backwaren, mit einer PLU-Nummer (PLU = „Price Look Up“). Die Nummer wird genutzt, um an der Kasse bei diesen Waren die entsprechende Stücknummer abzurechnen. Dabei wird jedem Produkt eine ganz spezielle PLU-Nummer zugeteilt.

Filial-Leiter erklärt das Phänomen

Jedoch ändert sich diese Nummer von Zeit zu Zeit. Wenn Kassierer dies vergessen und beim Abkassieren die alte Nummer angeben, wird das Geld falsch abgerechnet. Um das zu vermeiden, hat Lidl in den Kassen einen Sicherheitsmechanismus installiert. In diesem Fall erscheint dann in der Kasse der Warenwert von 1.000 Euro.

Ein Preis, wie der Lidl-Filialleiter ausdrückt, den selbstverständlich niemand bezahlen muss. Dadurch realisieren die Kassierer schnell, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist und sie rufen den Filial-Leiter, der die falsche PLU-Nummer durch die richtige ersetzt. Kunden sollten sich also nicht zu sehr erschrecken, wenn sie plötzlich astronomisch hohe Summen an der Kasse sehen. In der Regel handelt es sich dabei einfach um eine Warnung an den Kassierer.