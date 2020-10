Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Lidl: Kunden stehen für nagelneues „Fifa 21“ Schlange und werden bitter enttäuscht – „Da ist doch was faul!“

„Fifa 21“ am Morgen der Veröffentlichung in den Händen halten – und dann auch noch 5 Euro günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung. Diese Vorfreude trieb viele Computerspiel-Fans am Freitag früh aus dem Bett und zu Lidl.

Am 9. Oktober brachte Spiele-Entwickler „Electronic Arts“ mit Fifa 21 die 28. Auflage der weltweit beliebtesten Fußballsimulation auf den Markt. Als einziger Discounter zwischen den Gaming- und Technik-Fachmärkten hatte Lidl das Spiel zum Release-Day im Angebot – zum Kampfpreis von 55 statt 60 Euro.

Lidl: Kunden sauer – Fifa 21 oft bereits bei Ladenöffnung vergriffen

Doch für viele Frühaufsteher gab es bei Lidl offenbar nicht das begehrte Spiel, sondern nur eine herbe Enttäuschung. In den sozialen Netzwerken berichten zahlreiche Kunden, ihnen sei bei Ladenöffnung um 7 Uhr morgens mitgeteilt worden, dass das Spiel schon vergriffen sei.

Auch in der Lidl-Facebook-Community machen mehrere enttäuschte Kunden ihrem Ärger Luft. „Wie kann es bitte sein, dass das Spiel zur Öffnung um 7.00 Uhr laut Mitarbeiter bereits vergriffen ist???“, schimpft Jeanette B.

In den Kommentaren: Zustimmung weiterer Kunden aus verschiedenen Städten.

Das neue „Fifa 21“ ist seit dem 9. Oktober im Handel. Foto: EA Sports

Weitere Kommentare:

„Bei uns das gleiche....“

„Entweder kriegen die zu wenig,oder die reservieren... Ich komm mir verarscht vor!“

„Ja merkwürdig, war um Punkt 7 da und alles ausverkauft.“

„Es kann doch nicht sein, dass es morgens um 7.00 Uhr in sämtlichen Filialen in verschiedenen Städten ausverkauft ist. Sind die Spiele dann gestern schon verkauft worden?“

„Da ist doch was faul“, vermuten die Gaming-Fans. Dann meldet sich Lidl selbst zu Wort.

Produkt schon vor Ladenöffnung vergriffen – Lidl erklärt sich

Der Discounter erklärt: „Für jede Aktion bestimmen wir den Bedarf an den jeweiligen Produkten auf Grundlage zahlreicher Faktoren wie beispielsweise unseren Erfahrungswerten aus vergleichbaren früheren Aktionen. So stellen wir sicher, dass wir den Kunden die Artikel in angemessener Bevorratung während des gesamten Aktionszeitraums anbieten können.“

Und weiter: „Es ist natürlich unser Ziel, allen unseren Kunden jederzeit die beworbenen Aktionswaren anbieten zu können. Wir bedauern außerordentlich, dass du das Videospiel nicht mehr erwerben konntest. Um Ähnliches in der Zukunft zu vermeiden, geben wir deine Erfahrung an die zuständigen Führungskräfte weiter. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir dich ausdrücklich um Entschuldigung.“

Lidl entschuldigt sich – bleibt dabei aber eine Erklärung schuldig, warum Fifa 21 offenbar in zahlreichen Filialen bereits vergriffen war, als diese gerade erst öffneten.