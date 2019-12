Lidl: Kein Feuerwerk in vielen Supermärkten – doch Discounter reagiert mit DIESER Aktion

Jedes Jahr wird bei Lidl, Aldi und Co. am 29. Dezember Feuerwerk für Silvester verkauft. Dieses Jahr fällt der 29. auf einen Sonntag. Deshalb gibt es schon am 28.12. Raketen und Knaller zu kaufen. Einige Baumärkte und Supermärkte verkaufen dieses Jahr jedoch keine Böller. Der Grund: Tier- und Umweltschutz. Doch der Discounter Lidl reagiert darauf mit dieser Aktion.

Lidl verkauft weiterhin Feuerwerk an Silvester - sogar mit Vorbestellung

Während eine Edeka-Märkte 2019 kein Feuerwerk mehr verkaufen, startet Lidl eine fragwürdige Aktion. Wir haben bereits berichtet, dass manch ein Edeka dieses Jahr und Hornbach im nächsten Jahr die Böller aus dem Sortiment nehmen – den Tieren und der Umwelt zuliebe. Lidl pusht seinen Böllerverkauf nun.

Denn: Du kannst über eine spezielle Website einige Böller vorbestellen. Dann musst du nicht mehr am Verkaufstisch kämpfen. Du kannst das Feuerwerk entspannt in der Lidl-Filiale abholen.

Insgesamt sechs verschiedene Feuerwerk-Batterien stehen zur Auswahl. Diese Pakete schießen fast drei Minuten ihr Pulver in die Luft. Es gibt sogar von jeder Lidl-Feuerwerk-Batterie ein kurzes Video.

Lidl-Feuerwerk-Batterie „Legend“

Zwischen 45 und 119 Euro kostet das Feuerwerk. Diese Lidl-Angebote gibt es:

Batterie „Survivor“, 147 Schuss: 44,99 Euro

Batterie „Mastermind“, 144 Schuss: 79,99 Euro

Batterie „Colossus“, 200 Schuss: 89,99 Euro

Batterie „Thunderstroke“, 139 Schuss: 99,99 Euro

Batterie „New Universe“, 144 Schuss: 111 Euro

Batterie „Legend“, 304 Schuss: 119 Euro

Maximal fünf Batterien pro Modell kannst du reservieren. Das sind immerhin stolze 2724,85 Euro. Bis zum 26. Dezember kannst du die Lidl-Böller noch bestellen. Ab dem 30. Dezember kannst du sie dann abholen und vor Ort bezahlen.

Lidl-Kunden wollen eine Kehrtwende

Kundin Christina ist enttäuscht von Lidl. Sie bittet auf der Facebookseite des Discounters darum, Feuerwerk komplett aus dem Sortiment zu streichen. Doch Lidl reagiert so: „Lidl Deutschland orientiert sich bei der Sortimentsgestaltung an Kundenwünschen. Daher bieten wir auch in diesem Jahr in allen rund 3.200 Filialen ein Aktionsangebot, das unter anderem Batterie- und Tischfeuerwerke, Raketensortimente und Wunderkerzen umfasst.“

Eine andere Kundin kann diese Antwort nicht verstehen. Sie schreibt: „Mit eurer Strategie bedient ihr Kunden von heute, die alles dafür tun, dass die Zukunft der Kunden von Morgen in Gefahr gerät. So viel Kurzsichtigkeit kann ich gar nicht in passende Worte kleiden, ohne dass es beleidigend klänge, aber es gibt dafür keine guten Worte.“

Auch Lutz B. regt sich auf. Kommentar: „Statt den Verkauf von Feuerwerkskörpern groß anzukündigen, sollten Sie als verantwortungsvoller Discounter generell auf den Verkauf verzichten.“ Resultat: Die gleiche Standard-Antwort wie bei Lidl-Kundin Christina.