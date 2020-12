Lidl macht Werbung für dieses Produkt – dann entbrennt eine Diskussion

Lidl-Werbung sorgt im Netz für Diskussion.

Auf Facebook hatte der Discounter in den vergangenen Tagen für ein besonderes Angebot geworben. Doch daraufhin entbrannte eine große Auseinandersetzung unter den Nutzern. Jetzt meldete sich Lidl selbst zu Wort!

Lidl: Feuerwerk-Werbung sorgt für Diskussionen

Auf Facebook warb der Discounter für seine Silvester-Angebote. „Endlich wieder Feuerwerk!“, hieß es in dem Beitrag auf Facebook.

Kunden könnten in diesem Jahr die Feuerwerkskörper in der Lidl Plus App oder online bis zum 27. Dezember reservieren und einen Tag vor Silvester in den Filialen abholen.

Lidl teilt Werbung bei Facebook, jetzt ärgern sich einige Kunden. (Symbolbild) Foto: imago images / Waldmüller

Doch nicht alle Kunden konnten sich über das Silvester-Angebot des Discounters freuen. Viele ärgerten sich regelrecht und teilten das auch in den Kommentaren mir.

Eine Kundin schrieb: „Unzählige Menschen tun aktuell alles dafür, um zu verhindern, dass die Kapazitäten der Kliniken und Arztpraxen noch weiter strapaziert werden. Und ihr macht Werbung für Feuerwerkskörper?“

Und viele Nutzer teilten ihr Unverständnis für den Verkauf in der aktuellen Lage.

---------------------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

-------------------

Lidl: Diskussion auf Facebook

Bund und Länder hatten vor drei Wochen erst beim Corona-Gipfel empfohlen auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Viele Krankenhäuser arbeiten bereits am Limit, von den Verletzungen in der Silvesternacht sollten nicht noch weitere Kapazitäten gebunden werden. Inzwischen haben Länder und Städte unterschiedliche Regelungen getroffen. Ein generelles Verbot gibt es jedoch nicht.

Einige Kunden wollen an Silvester mehr als Wunderkerzen zünden, darüber ärgern sich wiederum andere Nutzer. (Symbolbild) Foto: imago images / VWPics

Offenbar hätte sich die Kundin von Lidl trotzdem einen anderen Umgang mit dem Thema gewünscht. „Schlagt den Menschen vor, sich zu Hause im kleinsten Kreis einen lustigen Film am Silvesterabend anzusehen und statt Böller zu kaufen, lieber am Neujahrsmorgen einen Spaziergang zu machen. Das wäre ein tolles Statement! Schade“, schrieb sie.

So reagiert Lidl auf den Kommentar

Unter dem Kommentar entbrannte daraufhin eine heftige Diskussion. Denn nicht alle Nutzer teilten die Ansicht der Frau:

„Man darf auch mal was anderes machen,als sich nur mit dem scheiß Corona zu beschäftigen!“

„Ich beschwer mich auch nicht, dass du Salami kaufst, obwohl ich die nicht mag!“

„Es soll jeder für sich selbst entscheiden!“

Auch Lidl regiert auf den Beitrag und antwortet: „Feuerwerk ist eine Tradition, die wir unseren Kunden auch in diesem Jahr im engsten Familien- und Freundeskreis ermöglichen möchten. Daher bieten wir ab dem 29. Dezember eine entsprechende Auswahl an Feuerwerksartikeln an, um der großen Nachfrage unserer Kunden nachzukommen.“

---------------

-------------------

Und weiter: „Gleichzeitig appellieren wir an jeden Einzelnen, die Corona-Regeln einzuhalten, verantwortungsvoll mit der Situation und rücksichtsvoll miteinander umzugehen“, so Lidl.

Einige andere Bau-und Supermarktketten verzichten hingegen in diesem Jahr freiwillig auf einen Böller-Verkauf. (mia)