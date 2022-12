Lidl: Nur in zwei Bundesländern möglich – Ansturm auf Feuerwerkskörper zwingt Discounter zu drastischer Maßnahme

Silvester rückt immer näher, und viele Menschen in Deutschland freuen sich schon jetzt auf das obligatorische Feuerwerk. Wer in diesem Jahr bei Lidl seine Feuerwerkskörper kaufen will, muss besondere Regeln beachten. Aber der Reihe nach.

Als es im Rahmen der Corona-Lockdowns zumindest offiziell ein Feuerwerks-Verbot gab, durften Tierfreunde sich freuen – in der vagen Hoffnung, dass ihren treuen Gefährten auf vier Pfoten der furchteinflößende Lärm erspart bleiben könnte. In diesem Jahr sind es jedoch die Freunde von Böllern und Raketen, die allen Grund zum Jubeln haben. Lidl, Aldi und Co. dürfen wieder Feuerwerkskörper verkaufen. An Silvester dürfen die Menschen wieder zünden, dass es kracht.

Lidl: Raketen-Reservierung möglich in zwei Bundesländern

Schon jetzt sind viele Pyro-Enthusiasten ganz heiß auf die Feuerwerkskörper. Und so trudelten bei Lidl in den vergangenen Tagen bereits einige Fragen diesbezüglich ein. Auf der Facebook-Seite des Discounters wollen viele Kunden wissen, ob sie in diesem Jahr Feuerwerks-Produkte vorbestellen könnten.

Die Antwort von Lidl: „Dieses Jahr werden wir auch wieder Feuerwerksartikel anbieten. Aufgrund der Verfügbarkeit unserer Ware, ist eine Reservierung dieses Jahr auf die Bundesländer Bayern und Berlin begrenzt. Wann und in welchem Umfang, dürfen wir leider noch nicht verraten. Der normale Feuerwerksverkauf startet wie geplant bundesweit am 29.12.2022.“

Kunden vermissen Aktionsware

Rund um solche Aktionsware hatten andere Lidl-Kunden hingegen zuletzt ganz andere Sorgen. Sie bemerkten regelmäßig, dass angepriesene Aktionsware schon bei Ladenöffnung in einzelnen Filialen gar nicht verfügbar war. Ein Verdacht vieler Kunden: Lidl-Mitarbeiter würden sich die Produkte unter den Nagel reißen.

Dazu stellt Lidl klar: „Um eine attraktive Auswahl an Artikeln zu bieten, ergänzt Lidl Deutschland das Dauersortiment aus Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs regelmäßig mit Aktionsprodukten. Für jede Aktion bestimmen wir den Bedarf der jeweiligen Produkte auf Grundlage zahlreicher Faktoren wie beispielsweise unserer Erfahrungswerte aus vergleichbaren früheren Aktionen.“

Mehr Themen:

Und weiter: „So stellen wir sicher, dass wir den Kunden die Artikel in angemessener Bevorratung während des gesamten Aktionszeitraums anbieten können. Es ist natürlich unser Ziel, allen unseren Kunden jederzeit die beworbenen Aktionswaren anbieten zu können. Aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage kann es jedoch sein, dass einzelne Artikel bereits im Laufe des ersten Angebotstages in vielen Filialen und online ausverkauft sind. Wir bedauern das außerordentlich und werden zukünftig versuchen, die Mengen unserer Aktionswaren zu optimieren.“