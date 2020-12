Lidl: Kunden haben Feuerwerk vorbestellt – was wird jetzt daraus?

Vor wenigen Tagen hat Lidl noch intensiv Werbung für Silvester-Böller gemacht und es seinen Kunden ermöglicht, Feuerwerkskörper über die Lidl-Plus-App vorzubestellen.

Kurz vor Silvester hätten die Kunden ihre Böller dann in einer Lidl-Filiale abholen können. Doch dann wurden die neuen Lockdown-Regelungen verkündet – und viele Lidl-Kunden sind verunsichert, was nun mit ihren Vorbestellungen passiert!

Lidl darf in diesem Jahr keine Silvester-Böller verkaufen. Doch einige Kunden hatten bereits Feuerwerkskörper vorbestellt. (Symbolbild) Foto: imago images / agefotostock; imago images / osnapix (Montage: DER WESTEN)

Lidl stoppt Böllverkauf – was wird aus den Vorbestellungen?

Während es für die Weihnachtsfeiertage einzelne Lockerungen bei den bundesweiten Corona-Verordnungen gibt, bleibt man an Silvester knallhart. An- und Versammlungen werden verboten – und um zu verhindern, dass sich Menschen in großen Massen treffen, um das Neujahrsfeuerwerk zu sehen, soll auch der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester untersagt werden.

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist in diesem Jahr untersagt – auch bei Lidl. (Symbolbild) Foto: imago images / photosteinmaurer.com

Von seinen Kunden, die bereits Böller vorbestellt haben, erhält Lidl auf Facebook nun einige Fragen. „Wie sieht es mit den Sachen aus, die wir vorbestellt haben bei euch?“ oder „Ist die Reservierung somit hinfällig?“

Ignorieren kann Lidl das Verkaufsverbot von Böllern natürlich nicht. „Leider können wir in diesem Jahr aufgrund der entsprechenden Verordnungen keine Feuerwerksartikel anbieten. Feuerwerk ist eine Tradition, die wir unseren Kunden auch in diesem Jahr im engsten Familien- und Freundeskreis gerne ermöglicht hätten“, schreibt der Discounter einer beunruhigten Kundin.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Und weiter: „Gleichwohl verstehen wir die nun getroffene Entscheidung im Zusammenhang mit der sich verschärfenden Corona-Lage, in diesem sehr außergewöhnlichen Jahr auf diese Tradition zu verzichten.“

Lidl beruhigt Kunden: „Müssen nichts weiter unternehmen“

Doch was geschieht mit den Vorbestellungen, die von Kunden bereits über die Lidl-Plus-App getätigt wurden? Es ist nicht lange her, da erwartete Lidl vor Silvester großen Andrang auf Pyro-Artikel. Deshalb konnten Kunden diese über die App reservieren.

„Alle Vorbestellungen unserer Kunden über die Lidl-Plus-App werden wir entsprechend umgehend und automatisch stornieren“, teilte ein Lidl-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Da die Bezahlung der Bestellung erst bei der Abholung erfolgt wäre, müssen unsere Kunden nichts weiter unternehmen.“

Der geplante Böller-Verkauf bei Lidl kam Anfang des Monats nicht bei allen Kunden gut an.