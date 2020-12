Lidl: Kundin will Fernseher online kaufen – doch kurz vor Bestellung folgt der Schock! „Frechheit“

Na, ob sich damit Lidl einen Gefallen getan hat?

Immer wieder stellt der Discounter Aktionsware zum Online-Verkauf bereit. Logisch, dass die begehrten Sonderangebote recht schnell vergriffen und ausverkauft sind. Doch was eine Lidl-Kundin neulich erleben musste, grenzt in der Tat an das Noch-Erträgliche. Denn sie wollte einen Fernseher kaufen, der vergünstigt zu haben war.

Doch als sie bereits im Bestellvorgang war, folgt der Riesen-Schock!

Kunden gehen bei Lidl leer aus und sind stinksauer

So wie anscheinend einige Kunden, die auf einen Fernseher hofften, den Lidl im Angebot hatte.

„Hallo liebes Lidl-Team, könnt Ihr mir sagen, wann das TV-Angebot, der Samsung Fernseher, heute mal online gehen soll? Edit: Offensichtlich zwei Minuten online gewesen und sofort ausverkauft. Ernsthaft?“, schreibt eine Kundin auf der Facebook-Seite von Lidl. Eine andere Frau kommentiert darunter: „Finde es auch ein Armutszeugnis. Habe heute Nacht gegen 1 Uhr geschaut, da war noch nichts online. Jetzt ausverkauft. Wahnsinn“.

Lidl reagiert mit Standard-Antwort

LIdl antwortet darauf mit einer vermutlichen Standard-Reaktion. Denn nachdem noch mehr Menschen sich beschweren, kommt erneut diese Anwtort zum Tragen.

„Vielen Dank für deine Anfrage. Um dir eine attraktive Auswahl an Artikeln zu bieten, ergänzt Lidl Deutschland das Dauersortiment aus Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs regelmäßig mit Aktionsprodukten. Es ist natürlich unser Ziel, allen unseren Kunden jederzeit die beworbenen Aktionswaren anbieten zu können.“

Und weiter: „Aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage kann es jedoch sein, dass einzelne Artikel bereits im Laufe des ersten Angebotstages in vielen Filialen und online ausverkauft sind. Wir bedauern das außerordentlich und werden zukünftig versuchen, die Mengen unserer Aktionswaren zu optimieren.“

Kunden reicht das aber nicht

Die Antwort einer Kundin ist eindeutig: „Eure vorgefertigten Antworten könnt ihr euch sparen. Finde es ehrlich einfach eine Frechheit. Nach nicht mal fünf Minuten war scheinbar alles ausverkauft! Ich war um 0 Uhr auf eurer Seite, da war der Fernseher noch nicht mal eingestellt! Und in der Filiale gibt es ihn ja sowieso nicht!“

Die Kunden sind enttäuscht, Lidl hat keine richtige Antwort parat. Dass solche Aktionswaren allerdings immer nur sehr begrenzt auf Lager sind, sollte jedem Kunden klar sein. (fb)