Lidl mit ominöser Botschaft – Kunden stehen gebannt vor einem Rätsel

Auf was will Lidl mit dieser mysteriösen Werbekampagne hinweisen?

Auf Facebook hat Lidl einen Beitrag veröffentlicht, der bei den Kunden einige Fragen aufwirft.

Lidl postet mysteriöses Werbebild auf Facebook

Das komplett in Blautönen gehaltene Bild zeigt eine Person in einer dicken Jacke, die offenbar zwischen einigen Lidl-Regalen steht. Das Gesicht der Gestalt wird jedoch durch den Schatten der großen Kapuze verborgen. Der Discounter nennt die Person lediglich „T.“ – und gibt in seinem Facebook-Beitrag weitere rätselhafte Hinweise auf T.s Identität.

Lidl ordnet dem ominösen T. folgendes Zitat zu: „Es war vom Gefühl her vergleichbar mit den Filmen, in denen kleine und unbekannte Jungs plötzlich groß und berühmt werden. Erst jetzt fange ich an zu realisieren, was da alles so passiert ist. Wirklich eine krasse Sache. Dafür bin ich sehr dankbar“.

Doch wer oder was ist T.? In den Kommentaren beginnen die User bereits zu spekulieren.

Lidl-Kunden rätseln über Identität von T.

„Interessante Kampapgnenidee, ich bin gespannt, wer es ist“, schreibt ein User und vermutet: „Wird wohl irgendein Promi sein, der demnächst in eurer Werbung auftritt.“ Doch welcher VIP-Stargast könnte damit gemeint sein? Eine Nutzerin vermutet hinter T. den Comedian Teddy Teclebrhan (37). Doch der hatte zuletzt Werbung für Penny gemacht.

Der ein oder andere Nutzer orientiert sich bei seiner Theorie sehr viel mehr an der bläulichen Färbung des Bildes. „T. lebt ganz offensichtlich im Gefrierschrank in einem Lidl“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: „Sieht nach einer frostigen Angelegenheit aus, aber Lidl wird sich was cooles für den Mitarbeiter ausgedacht haben.“

Die Auflösung des Rätsels will Lidl am Donnerstag liefern. (at)