Es sind schreckliche Bilder, die sich bei einem britischen Lidl-Lieferanten abgespielt haben sollen: Zahlreiche Hühner werden mit einem Gabelstapler mutwillig überfahren, schwer verletzt liegen gelassen. Die Tiere sind zudem schwer gezeichnet durch Überzüchtung und schlechter Haltung.

Ein Arbeiter aus einem englischen Hühnermastbetrieb hat dieses brisante Videomaterial an Tierschutzorganisationen geleakt. Die dort gehaltenen Hühner sollen unter der Lidl-Eigenmarke „Birchwood“ im britischen Handel landen.

Üble Entdeckung in der Hühnerindustrie

Tom Herok, von dem die Aufnahmen stammen, lehrt Philosophie an der Universität von Lancaster. In einem Video erzählt er, dass er im vergangenen Jahr insgesamt fünf Monate in der britischen Hühnerindustrie beschäftigt war. Er wollte das Befinden der Hühner untersuchen – und beschreibt es als „eine der schlimmsten Erfahrungen“ seines Lebens.

Täglich dokumentierte Herok zwischen Juli und September 2022 seine Beobachtungen mit der versteckten Kamera. So wurde er am ersten Tag davor gewarnt, dass er erlebe, wie Hühner überfahren werden. Zudem zeigen die Aufnahmen unter anderem ein Huhn mit gebrochenen Beinen, ein anderes liegt schwer verletzt und keuchend am Boden. Der Betriebsleiter bestätigt vor versteckter Kamera auch, dass der Mastbetrieb Lidl beliefert.

DAS sagt Lidl Deutschland zu den Vorwürfen

Im Netz hagelt es deswegen Kritik an Lidl. „Ich habe gerade den Bericht der Albert-Schweizer-Stiftung über die Geflügelhaltung in England gelesen. Und ich bin entsetzt. Warum Lidl immer noch solche schlimmen Zustände zulässt“, schreibt beispielsweise eine Person auf Facebook.

Diese Redaktion hat Lidl Deutschland mit den Vorwürfen konfrontiert. „Lidl in Deutschland wird von dem im Video gezeigten Betrieb und betreffenden Lieferanten nicht beliefert. Die im Video gezeigten Zustände verurteilen wir“, heißt es von einer Sprecherin des Unternehmens lapidar.