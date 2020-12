Lidl verwechselt ausgerechnet dieses Datum – es wird besonders peinlich für den Discounter

Peinlicher Fauxpas von Lidl!

Der Discounter wollte seine Kunden mit einem lustigen Facebook-Beitrag zur Weihnachtszeit erheitern. Doch ein Detail in dem Post von Lidl machte viele User stutzig.

Lidl erklärt Weihnachten für beendet – Kunden verwirrt

„Und schon ist Weihnachten wieder vorbei“, schreibt Lidl auf Facebook. „Wenigstens eins bleibt erstmal: Die Pfunde vom Festessen. Wie sehr bist du dieses Jahr eskaliert?“ Anschließend verweist der Discounter auf die eigene Rezeptsammlung im Netz. Doch es gibt eine kleine Ungereimtheit bei diesem Facebook-Beitrag, der den Kunden sofort ins Auge springt.

Denn der Post wurde am 26. Dezember um 10 Uhr vormittags veröffentlicht – also noch bevor der zweite Weihnachtsfeiertag auch nur zur Hälfte vorüber war. Und dennoch schreibt Lidl in seinem Beitrag, dass Weihnachten bereits vorbei sei?

----------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

----------------------------

Hat der Discounter möglicherweise einen vorbereiteten Facebook-Post versehentlich zu früh veröffentlicht? Und wie lange dauert die Weihnachtszeit eigentlich tatsächlich an? Genug Gesprächsstoff für die User in den Kommentaren.

Wie lange dauert die Weihnachtszeit?

„Morgen ist Weihnachten vorbei und nicht ich erst heute, lieber Lidl. Merken!“, macht ein Kunde noch am selben Tag deutlich. Doch endet Weihnachten tatsächlich am 27. Dezember? Da sind nicht alle User derselben Meinung.

„Weihnachten geht bis zum 6.Januar, auch wenn dazwischen einige Arbeitstage liegen“, so die Meinung einer anderen Userin. Doch auch der Dreikönigstag im neuen Jahr ist nicht für alle das Ende der Festzeit. „Dann kannst du am 7. gleich wieder anfangen“, schreibt ein anderer Nutzer und verweist mit einem Augenzwinkern auf die orthodoxe Kirche, die Christi Geburt erst in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar feiert.

----------------------

---------------------

Lidl selbst hat sich unter dem Beitrag noch nicht zu Wort gemeldet. Schließlich haben sich ja nicht alle User nur über dieses Detail aufgeregt. Unter den rund 350 Kommentaren finden sich auch genug Antworten auf die eigentliche „Foodkoma“-Thematik des Beitrags. Aber möglicherweise textet der Discounter seine Weihnachts-Posts im nächsten Jahr dennoch etwas anders. (at)