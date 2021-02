Lidl: Explosion in Zentrale! Drei Mitarbeiter verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es zu einer Explosion in einem Verwaltungsgebäude von Lidl in der Rötelstraße in Neckarsulm.

Bei der Explosion in dem Gebäude der Lidl GmbH & Co. KG wurden laut Polizeiangaben der Polizei drei Mitarbeiter verletzt, berichtet die „Heilbronner Stimme“.

Lidl: Explosion verletzt drei Mitarbeiter

Der Bereich rund um das Lidl-Verwaltungsgebäude ist aktuell großflächig abgesperrt. Neben der Polizei sind auch viele Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Dabei wurde das Gebäude mit über 100 anwesenden Mitarbeitern evakuiert. Seelsorger kümmern sich aktuell vor Ort um die Betroffenen. Die Kriminalpolizei soll auch vor Ort sein.

Lidl: Briefbombe steckt hinter Explosion

Grund für die Explosion soll eine Briefbombe gewesen sein.

Lidl-Explosion: Ein Tatzusammenhang zwischen der Explosion am Dienstag in einem Werk eines Getränkeherstellers und der sich am Mittwoch ereigneten Explosion in dem Lidl-Verwaltungsgebäude kann bislang noch nicht bestätigt werden. Foto: Rene Priebe/dpa

Laut „Heilbronner Stimme“ gab es bereits am Dienstag ebenfalls ein Paket in der Warenannahme eines Getränkeherstellers in Eppelheim, dass für eine Explosion verantwortlich war. Ein Tatzusammenhang kann bislang jedenfalls noch nicht bestätigt werden. Bei diesem Vorfall gab es einen Verletzten Er erlitt ein Knalltrauma. Sachschaden entstand nicht. Laut Polizei war dabei für die Verpuffung ein Paket ursächlich, dass der Mann angenommen hatte. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren vor Ort.

Nach Angaben des Polizeisprechers war der Hintergrund für die Explosion zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen. Spezialisten des Landeskriminalamtes nahmen das Paket zur Untersuchung unter sicheren Bedingungen mit.

