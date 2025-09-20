Deutscher kauft im Urlaub bei Lidl ein – an der Kasse traut er seinen Augen kaum

In Deutschland kennt quasi jedes Kind Lidl, zählt der Discounter-Riese doch zu den großen Playern im Einzelhandel. Doch längst gibt’s die Lebensmittel-Läden mit dem blau-rot-gelben Logo auch international. Fast 13.000 Filialen in 32 Ländern betreibt der Konzern – was im Übrigen auch deutschen Urlaubern im Ausland sehr entgegenkommt.

Ob in den Niederlanden, in Spanien oder Schweden – Lidl-Märkte sind in der Regel genauso aufgebaut und gestaltet wie in Deutschland. Auch das Sortiment ist meist sehr ähnlich – abgesehen von einigen landestypischen Spezialitäten. Diesen Eindruck hatte zunächst auch ich, als ich als deutscher Urlauber bei Lidl in England einkaufen ging. Groß war die Freude, sich nicht allzu sehr umstellen zu müssen. Doch an der Kasse war dann plötzlich alles anders.

Erfahrung im Urlaub – hier muss sich Lidl beugen

Wie heißt es so schön: andere Länder, andere Sitten. Das trifft auch auf das Einkaufen im England-Urlaub zu. Dass das Insel-Volk so seine Eigenarten hat, ist hinlänglich bekannt. Da wären zum Beispiel die Royals, der Brexit, Linksverkehr und ein kulinarischer Horizont, der vielerorts nicht über Fish and Chips hinausreicht. Doch eine Besonderheit hatte ich nicht auf dem Schirm – bis zum ersten Urlaub auf der Insel. Es geht um das spezielle Verhalten an den Supermarkt-Kassen. Diesem musste sich offenkundig auch der auf maximale Effizienz getrimmte Discounter-Riese Lidl beugen.

Gerade konnten die Neckarsulmer ihren Marktanteil im britischen Lebensmittelhandel von 7,7 auf 8,3 Prozent steigern. Lidl steht kurz davor, die fünftgrößte Kette „Morrisons“ zu überholen. Klarer Marktführer ist und bleibt jedoch Tesco, dahinter folgen Sainsbury’s, Asda und Aldi. Apropos Sainsbury’s: Bei dem einstigen Supermarkt-Primus ist die Zeit ein bisschen stehengeblieben, zumindest in der Filiale an meinem Urlaubsort North Walsham in der Grafschaft Norfolk. Nette, ältere Damen sitzen an der Kasse, scannen Stück für Stück, sorgfältig und besonnen, die Artikel ein. Genauso sorgfältig und besonnen packen die Kunden die Waren in ihre Taschen. Dabei und danach wird angeregt geplaudert, als stünde kein weiterer Kunde in der Schlange – obwohl das Gegenteil der Fall ist. Wer es schneller will, der muss halt auf die Self-Checkout-Kassen ausweichen.

Genau die gibt es im wenige hundert Meter entfernten Lidl-Markt nicht. Dort stehen vier klassische Kassen – und jede ist besetzt. Als deutscher Urlauber traute ich meinen Augen kaum. Denn wann sind zwischen Flensburg und Freiburg schon mal in einem Lidl alle Kassen besetzt? Doch nach zwei, drei Minuten war mir klar, wie der Hase läuft.

Britisches Understatement statt deutsche Discounter-Hektik

Nicht ganz so krass wie bei Sainsbury’s, aber dann doch vergleichsweise gemütlich ging es auch bei Lidl zu. Kein Wunder, dass bei diesem Tempo alle vier Kassen besetzt sind – oder besser: sein müssen. Während mir die hektischen Kassierer in meiner Heimatfiliale im Ruhrgebiet die Waren geradezu entgegenwerfen und ich alle Mühe haben, alles einigermaßen heile in die Körbe zu packen, herrscht im englischen Lidl britisches Understatement. Höflich und gelassen, bloß keine Aufregung. Daheim hätte wohl eine einzige Kassiererin alle vier Warteschlangen im Nu alleine abgefertigt und nebenbei noch das Süßigkeiten-Regal aufgefüllt. Doch in North Walsham: keine Spur von der kaum noch steigerbaren deutschen Discounter-Effizienz. Aber auch kein Murren bei den anderen Kunden in der Schlange.

Ganz ehrlich: Im Alltag zu Hause, wenn ich in der Mittagspause schnell den Wochenendeinkauf erledigen muss, würde ich als Lidl-Kunde die Krise kriegen. Daher musste ich mich in England erst einmal selbst zur Ruhe ermahnen. Und dann war dieses ungewohnt unaufgeregte Einkaufserlebnis tatsächlich eine interessante Erfahrung im Urlaub, um die die Briten auch ein bisschen zu beneiden sind.