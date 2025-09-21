Kunde schnappt sich Einkaufswagen bei Lidl – DAS macht ihn stinksauer

Ganze 19 Monate war dieser Kunde nicht mehr bei Lidl. Kaum ist er wieder da, fällt ihm sofort eine Änderung am Einkaufswagen auf. Und diese bringt in völlig auf die Palme.

Doch was macht ihn so sauer? Und ist seine Wut berechtigt oder völlig übertrieben? Wir erzählen dir die ganze Story.

Lidl-Kunde ist auf 180

Entweder war dieser Kunde lange nicht mehr (selber) einkaufen oder einfach nur satte 19 Monate nicht mehr bei Lidl. Doch bei seiner Rückkehr zu dem beliebten Discounter sticht ihm eine Veränderung am Einkaufswagen direkt ins Auge. Und sein Fazit fällt nicht gerade positiv aus. Anscheinend haben einige Filialen das Shopping-Fahrzeug mit einer V-förmigen Halterung für Handys ausgestattet. Das soll zur neuen Digitalisierungsstrategie des Discounters gehören, wie der „Merkur“ berichtet. Perfekt für Kunden, die ihre Einkaufsliste auf dem Smartphone haben.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch dazu zählt dieser Kunde wohl nicht. Im Gegenteil, er ärgert sich dermaßen über diese Neuerung bei Lidl, dass er seine Wut im Netz rauslässt: „Der Handyhalter ist für mich total störend (…) Der Wagen ist ein Grund, wieder wegzubleiben.“ Die Reaktionen auf seinen Post lassen nicht lange auf sich warten. Ein User schreibt belustigt: „Da verliert Lidl ja einen Stammkunden, wenn du alle 18 Monate einmal dort einkaufst.“ Ein anderer findet: „Glückwunsch zum kartoffeligsten Thread des Tages.“

++ Das könnte dich auch interessieren: Spartipps bei Rewe, Lidl und Co.: So zahlt man als Kunde weniger ++

Werden ältere Menschen vergessen?

Prompt verteidigt sich der Post-Ersteller: „Was versteht ihr nicht daran? Dass es Menschen gibt, die sich abstützen müssen beim Gehen, also auf dem Einkaufswagen und diese Halterung dann stört?“ Er wünscht sich, dass Lidl einige Wagen ohne die Handy-Halterung behält, da sicher nicht alle Menschen mit einem Smartphone einkaufen würden.

Grundsätzlich trifft der Lidl-Kunde damit einen Punkt, der immer wieder bei digitalen Neuerungen in Supermärkten und Discountern auf den Tisch kommt: Gerade ältere Leute haben oftmals Schwierigkeiten, wenn sich alles hin zu einer digitalen Welt verändert. Zum Beispiel auch bei Rabatten, die nur über die Apps erhältlich sind (wir berichteten).