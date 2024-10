Lidl: Massive Eier-Änderung droht – jetzt wird’s richtig teuer

Es beginnt schon beim Frühstück, denn dort stellt sich die Frage: Rührei, Spiegelei oder doch lieber ein gekochtes Ei? Soll es halb gekocht oder in Salzlake sein? Oder lieber mit flüssigem Eigelb? Und das ist nur die Spitze des Ei(s)berges – schlussendlich ist das Ei ein wahrer Alleskönner.

Und offenbar ist das Produkt in Großbritannien besonders beliebt – denn dort hat sich Lidl jetzt zu einem Schritt entschlossen, den es so nur selten gab. Genau dafür hat man auch tief in die Tasche gegriffen – ganz zur Freude des Kunden.

Lidl: XXL-Eierkonsum in Großbritannien

Eier sind gesund, das hat man schon oft gehört. Aber stimmt das wirklich? Auf jeden Fall! Es enthält nicht nur viel Vitamin B12, sondern ist auch ein wichtiger Eiweißlieferant. Außerdem enthalten Hühnereier Mineralstoffe wie Kalzium, Eisen und Zink sowie die Vitamine A, D, E und K. Da wundert es kaum, dass laut „FAZ“ jeder Deutsche im vergangenen Jahr durchschnittlich 236 Eier gegessen hat.

Ein ziemlich hoher Wert – klar wird: Der Eierkonsum boomt. Doch nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien hat das tierische Produkt viele Fans. Und gerade die Freilandeier sind laut der Website „topagrat.com“ sehr beliebt – so beliebt, dass dort mittlerweile die Eier ausgehen. Jetzt springt Lidl als Retter in der Not ein und zahlt – aus gutem Grund.

„Über 5 Millionen Pfund“: Supermarkt investiert in Landwirtschaft

Mit einer Summe von einer Milliarde Pfund (umgerechnet 1.195.959.233,00 Euro) pro Jahr will die Supermarktkette die Engpässe stoppen. Das Geld fließe vor allem in die Erzeugergemeinschaft der britischen Freilandbauern. Damit sollen die betroffenen Bauern nicht nur bei der Finanzierung unterstützt werden, sondern auch zusätzliche Mittel für den Bau neuer Hühnerställe erhalten. Offenbar mit Erfolg: „Lidl hat über 5 Millionen Pfund in unseren Betrieb investiert“, berichtete eine Bäuerin.

Und weiter: „Wir expandieren schnell, vervierfachen unsere Produktion und bauen mehrere neue Hallen – und sind damit für die Zukunft gerüstet.“

Aber was bedeutet das für den Endverbraucher? „Dieses Engagement sichert der Branche eine nachhaltige Zukunft und garantiert unseren Kunden qualitativ hochwertige britische Eier zu erschwinglichen Preisen“, heißt es von Seiten der Landwirte. Aber nicht nur das: Lidl führt als erster(!) Markt in Großbritannien nun auch weiße Eier in die Läden ein.

Bei all den großen Summen bleibt nur zu wünschen, dass alle Eier-Fans auf ihre Kosten kommen und sich das Produkt schmecken lassen. In diesem Sinne: „Guten Hunger“.