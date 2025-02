Lidl, Edeka und Co. verzichten auf Kundentoiletten – der Grund ist ernst

Wer schon einmal in einem Supermarkt oder Discounter wie Lidl oder Edeka eingekauft hat und dabei den Drang verspürte, auf Toilette zu müssen, der weiß: In den Filialen wirst du in der Regel dein Geschäft nicht verrichten können. Kundentoiletten suchst du dort vergebens. Und das hat auch einen Grund.

Während es in großen Einkaufscentern immer auch Toiletten gibt, ist das bei Lidl, Edeka und Co. nicht der Fall. Generell liegt es im Ermessen des Betreibers, ob ein Klo vorhanden ist. Unterschiede gibt es auch bei der Landesbauordnung der einzelnen Bundesländer, wie „echo24“ berichtet.

Lidl, Edeka und Co.: Klo ist freiwillige Serviceleistung

Eine strenge Regulierung gibt es in Berlin. Dort müssen laut „t-online“ Einzelhandelsgeschäfte Kundentoiletten nachweisen, wenn die Verkaufsfläche 400 Quadratmeter überschreitet. In anderen Bundesländern müssen erst ab einer Fläche von 800 Quadratmetern Sanitäranlagen vorhanden sein.

Ein bundeseinheitliches Gesetz, welches vorschreibt, ab wann ein Supermarkt ein Kunden-WC einrichten muss, existiert allerdings nicht. Es handelt sich immer um eine freiwillige Serviceleistung, erklärt der Handelsverband Berlin-Brandenburg gegenüber der „Bild“.

Lidl, Edeka und Co.: Darum gibt es dort keine Toiletten

Doch warum haben Supermärkte und Discounter eigentlich kein Kunden-Klo? Besonders im Lebensmittelbereich-Bereich gibt es ein hohes gesundheitliches Risiko für die Kunden, dass gefährliche Keime ihren Weg von der Toilette in den Supermarkt finden. „Niemand möchte, dass der Supermarkt um die Ecke zum Superspreader von Viren wird“, sagt Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg.

