Lidl, Edeka und Co. schrauben an den Preisen – Kunden haut’s bei diesem Anblick aus den Socken!

Oh Schreck: Lidl, Edeka und Co. drehen schon wieder an der Preisschraube!

In die Supermärkte und Discounter kommt einfach keine Ruhe rein. Nun müssen die Kunden von Lidl, Edeka und Co. schon wieder Preisänderungen in Kauf nehmen. Diesmal dürften sie die Entwicklungen aber kalt erwischen.

Lidl, Edeka und Co. lassen Kunden aufatmen

Und nun kommt der nächste Schock für die Kunden: Die Preise sollen wieder runtergehen! Denn damit hätten sie nach den vergangenen Monaten mit absoluten Höchstpreisen gar nicht mehr gerechnet. Der Mai war sogar der bisher günstigste Monat für Verbraucher in diesem Jahr.

Die Inflation bei Lebensmitteln lag im Mai zwar mit einem Plus von gut sechs Prozent immer noch höher als vor einem Jahr, doch ist das schon der neueste Tiefstand. Im April lag die Preissteigerung noch gut ein Prozent höher. Verbraucher können also endlich aufatmen. Und auch Experten sind sich sicher, dass das Schlimmste hinter uns liegt.

Hier wird’s bereits günstiger

Sprit kostet teilweise wieder so viel wie noch vor dem Ukraine-Krieg und auch Heizöl wird günstiger. Selbst bei Lebensmitteln dürften noch weitere Vergünstigungen auf Verbraucher zukommen. Damit rechnet auch Commerzbank-Chef Jörg Krämer (57). „Besonders bei Energie und Nahrungsmitteln dürfte sich die Lage weiter entspannen“, sagt der Volkswirt gegenüber der „Bild“. Im November 2023 dürfte die Inflationsrate laut seiner Schätzung bereits um weitere drei Prozent zurückgegangen sein.

Schon bei den Gurken, Milch, Butter und Rapsöl sind die Preise bereits um bis zu 25 Prozent zurückgegangen. Und es dürfte noch günstiger für die Kundschaft werden. Die Discounter Aldi und Lidl geben an, weiter auf Vergünstigungen hinarbeiten und wenn möglich, „Preisvorteile direkt an unsere Kunden weitergeben“ zu wollen.