Lidl, Edeka und Co.: Preis-Chaos geht weiter – bei DIESEN Produkten vergeht Kunden das Lachen

Gute Aussichten für Kunden von Lidl, Edeka und Co.! Die Preise für zahlreiche Produkte sollen immer weiter sinken. So drehte Aldi zuletzt etwa an der Preisschraube für Margarine und andere Pflanzenfett-Produkte.

Aber während zahlreiche Artikel plötzlich so günstig wie schon lange nicht mehr sind, sorgen andere nach wie vor für Ebbe im Portemonnaie. Nicht nur Kunden von Lidl, Edeka und Co. brechen bei diesem Anblick in Schweiß aus!

Lidl, Edeka und Co. drehen an Preisschraube

Ein aktueller Vergleich des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden beweist: Die Preise sind im Gegensatz zum vorigen Jahr um satte 2,6 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Monat Mai ist das nochmal ein Rückgang von 1,1 Prozent.

Dabei ist der sogenannte Großhandelspreisindex das Maß aller Dinge. Er zeigt die Preisentwicklung in bestimmten Bereichen an, die sich dann später in den Verkaufspreisen der Abnehmer der Großhandelswaren niederschlägt, sprich: der Kunden. Vergleicht man die aktuellen Werte mit den Vorjahren, so zeigt sich sogar, dass es der stärkste Rückgang seit Juli 2020 ist.

Noch mehr Nachrichten:

Der Grund für die massive Preisreduzierung: Die gefallenen Preise im Mineralöl-Handel. Satte 22,7 Prozent Rückgang konnte man hier messen. Außerdem sind Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel mit 27,9 Prozent Rückgang ebenfalls deutlich günstiger. Doch diese positiven Zahlen haben nicht auf alle Produkte Einfluss.

Diese Artikel sind immer noch teuer

Denn gerade bei Obst, Gemüse und Kartoffeln sieht es noch ganz anders aus. Fast ein Viertel teurer als noch im vergangenen Jahr werden Bananen, Tomaten, Paprika und Co. derzeit angeboten. Auch bei lebenden Tieren und Bauelementen aus mineralischen Stoffen sind die Preise nach wie vor hoch.

Wer also den ein oder anderen Cent bei Lidl, Edeka und Co. sparen will, sollte gerade bei Obst und Gemüse auf regionale beziehungsweise saisonale Produkte achten. Und natürlich zuschlagen, wenn der ein oder andere Artikel im Angebot ist. Die Hoffnung, dass die Supermärkte und Discounter bald auch für diese Waren die Preise senken, stirbt zuletzt.