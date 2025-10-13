ZDF enthüllt Wahrheit über Ü-Eier! Kunden von Edeka, Lidl und Co. jahrzehntelang in die Irre geführt

Für Überraschungseier ist man nie zu alt genug. Die süßen Kinder-Überraschungen gibt es mittlerweile seit mehr als 50 Jahren. Seit über fünf Jahrzehnten gibt es die Ü-Eier bei Edeka, Lidl und Co.

Jetzt sind allerdings pikante Details zu den Leckereien von Ferrero enthüllt worden. Das ZDF ist den Hintergründen zu den beliebten Süßigkeiten auf den Grund gegangen. Alle Kunden von Edeka, Lidl und Co. sollten genau aufpassen.

ZDF deckt auf – die Wahrheit über Ü-Eier bei Edeka, Lidl und Co.

Die Industrie arbeitet mit allen Tipps und Tricks – wirklich überraschen sollte dies niemanden mehr. Und doch beschäftigt sich das ZDF in einer neuen Folge von der Doku-Reihe „besseresser“ mit verschiedensten Produkten und möglichen Geheimnissen der Produzenten.

Lebensmittelexperte Sebastian Lege nimmt dabei unter anderem die Überraschungseier von Ferrero unter die Lupe. Dabei macht er klar: Das Ei bestehe zu mehr als der Hälfte aus Zucker. Lege demonstriert, wie Ferrero billiges Plastik in nur 20 Gramm dünne Schokolade verpackt.

Besonders interessant sei die Kombination aus Süßigkeit und Spielzeug, das in den Eiern versteckt ist und vor allem Kinder immer wieder erfreut. Mit bekannten Figuren, bunten Farben und billigem Plastik würden gezielt junge Käufer angelockt werden, so Lege. Dies ziehe viele Leute immer wieder in den örtlichen Edeka, Lidl und Co.

Gesundheitsrisiko bei Ü-Eiern?

Das ZDF blickt mit der Doku-Reihe “ besseresser“ ganz genau auf die Produkte von Ferrero. Doch klar ist: Ferrero ist mit dieser Strategie längst nicht allein. Die Hersteller würden sich immer neue Wege ausdenken, um stark zuckerhaltige Produkte für Kinder attraktiv zu machen, heißt es.

Welche gravierenden Auswirkungen diese Marketingstrategie auf die Gesundheit hat, scheint die Industrie in dem Zuge nicht primär zu interessieren. Beim nächsten Einkauf im Edeka, Lidl und Co. dürfte sich der ein oder andere also überlegen, ob ein Überraschungsei den Weg in den Einkaufswagen findet.