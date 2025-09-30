Kunden von Lidl, Edeka & Co. sind baff – dieses Kult-Getränk nicht mehr kaufen?

Es gibt Markennamen, die so bekannt sind, dass sie als Synonym für eine ganze Gattung von Produkten stehen. Taschentücher werden „Tempo“ genannt, auch wenn sie von einer anderen Marke stammen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Tesa (Klebefilm), Zewa (Küchenkrepp), Uhu (Klebstoff), Pampers (Windeln) oder auch Edding (Filzstift). Eine solche Marke, die in Deutschland quasi jeder kennt, gerät jetzt plötzlich in die Diskussion. Schließlich wird sie bei Lidl, Edeka & Co. jeden Tag in großen Mengen verkauft.

Die Rede ist von Fanta – dem Synonym schlechthin für Orangen-Limonade. 94 Prozent der Deutschen kennen die Marke (Quelle: Statista). Im Jahr 1940 in Deutschland erfunden, gibt es die Brause heute in 170 Ländern, und zwar in unzähligen Geschmacksrichtungen. Doch bei einem Test kamen nun Ergebnisse heraus, die sicherlich viele Verbraucher stutzig machen.

Kunden von Lidl, Edeka & Co. kaufen beliebtes Produkt – DAS ahnen sie nicht

„Fanta Orange und Fanta Orange Zero sind gerade durchgefallen in einem großen Text von Stiftung Warentest“, berichtet der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“. 29 Limonaden aus Supermärkten und Discountern wie Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Kaufland & Co. wurden gekauft und im Labor untersucht. Die Prüfer nahmen dabei Aspekte wie Zuckergehalt, Schadstoffe, Geschmack und Kosten unter die Lupe.

Aber warum geht Ron Perduss nun so weit, dass er den Kunden von Lidl, Edeka & Co. davon abrät, Fanta zu kaufen? „Hier fand sich der Stoff Chlorat, den findest du zum Beispiel in Desinfektionsmitteln“, gibt er zu bedenken. Chlorat ist ein Salz der Chlorsäure. Kombiniert mit anderen Substanzen (Natriumchlorat, Kaliumchlorat) wurde es früher in Mitteln zur Unkrautbekämpfung eingesetzt, inzwischen ist das in der EU aber verboten. In Getränke kann der Stoff auf verschiedenen Wegen gelangen, zum Beispiel durch gechlortes Trinkwasser oder als Rückstand aus der Desinfektion von Abfüllanlagen.

Chlorat in Fanta kann Schilddrüse verändern

Chlorat könne sich schädlich auf die Schilddrüse auswirken, gibt Verbraucherschützer Ron Perduss zu bedenken. Wie die „Apotheken Umschau“ berichtet, könne Chlorat die Aufnahme von Jod im Körper behindern, zu Mangelerscheinungen führen und schließlich die Funktion der Schilddrüse verändern. Das könne für Erwachsene, die unter Jodmangel leiden, sowie für Kinder schädlich sein. Das Unternehmen Coca-Cola, das Fanta herstellt, hält dagegen, die Getränke seien unbedenklich. Sie entsprächen dem Zielwert der Europäischen Union und dem Chlorat-Richtwert für Trinkwasser in Deutschland. Ron Perduss fasst die Gemengelage so zusammen: „Es besteht keine akute Gesundheitsgefahr. Aber man hat auch nicht wirklich ein gutes Gefühl.“

Ungeachtet dessen hat das Unternehmen Coca-Cola wiederholt Negativ-Schlagzeilen mit dem Thema gemacht. So kam es erst Anfang 2025 in Belgien, Luxemburg und den Nieder­landen zu einem groß angelegten Rückruf von Coca-Cola, Fanta, Sprite und weiteren Limonaden wegen erhöhter Chlorat-Werte. Ende 2024 war Österreich betroffen.

Doch Chlorat ist nicht der einzige Punkt, der den Prüfern der Stiftung Warentest unangenehm auffiel. Viele Limonaden, die es bei Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Kaufland & Co. zu kaufen gibt, enthalten auch schlicht sehr viel Zucker. Da decken zwei Gläser mitunter schon den gesamten Tageshöchstwert eines Erwachsenen. Jedoch gab es auch einige wenige Produkte, die gut abschnitten – und nicht zwangsläufig teuer waren. Die Testsieger verrät Ron Perduss in dem Video, das hier im Artikel eingebaut ist.

