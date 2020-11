Lidl-Kunde bringt Pfandflaschen zurück: Er ahnt nicht, welche Ansage er bekommt – „Lidl???“

Damit hätte der Kunde wohl nicht gerechnet, als er in einer Lidl-Filiale Pfandflaschen abgibt. Was er bei dem Discounter Lidl zu hören kriegt, ist ungewöhnlich.

Lidl: Kunde will Pfandflaschen wegbringen und bekommt seltsames zu hören

Der Mann kann es kaum fassen, was er in einer Lidl-Filiale in Niedersachsen zu hören kriegt, als er dort seine Pfandflaschen abgibt.

Nach seinen Angaben sagt man ihm dort: „Wenn ich weiter Pfandflaschen bringe, kann es sein, dass ich die Reinigung des Automaten bezahlen muss.“

Ein Lidl-Kunde regt sich nach einem Besuch im Discounter mächtig auf. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

Der Kunde ist empört und macht seinem Ärger prompt auf der Facebook-Seite des Discounters Luft. In den Kommentaren bekommt der Mann allerdings wenig Mitleid.

Andere Facebook-Nutzer mutmaßen sofort, dass seine Pfandflaschen wohl nicht ordnungsgemäß geleert waren. In den Kommentaren schreiben sie: „Kann ich verstehen. Da bringen die Leute die Flaschen halb voll zurück.“ Oder „Und Du bringst immer ganz geleerte Flaschen? Sonst wäre das wirklich eine Sauerei ohne gleichen.“

Lidl zeigt sich unter dem Post diplomatisch und bittet den Kunden, sich bei ihnen zu melden, um den Sachverhalt zu klären. (cm)