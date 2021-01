Lidl: Kundin mit seltenen Worten zu Discounter im Netz – „Ich liebe es“

Solche Worte hören die Mitarbeiter von Lidl nicht jeden Tag!

Eine Kundin war bei dem Discounter einkaufen und hat sich anschließend mit seltenen Worten an Lidl gewandt. Im Netz schreibt sie: „Ich liebe es.“ Und die Discounter-Mitarbeiter sind begeistert.

Lidl: Kundin richtet seltene Worte an Discounter

Die Nachricht an Lidl beginnt bereits mit besonderen Worten: „Ich wollte euch nur mal einen Riesen-Lob aussprechen“, schreibt die Kundin.

Dabei ging es um die Küchenmaschine Monsieur Cuisine Connect. Sie sei nun fester Bestandteil in der Küche der Frau „und ich bin so happy, dass ich es bei euch direkt in der Filiale noch kaufen konnte“, so die Kundin weiter.

Und: „Ich habe schon so viele tolle Rezepte ausprobiert und es läuft einfach rund.“ Deshalb sagt sie schließlich: „Ich liebe es“ und wünscht sich: „weiter so!“

Lidl bedankt sich für lobendes Feedback

Lidl: Die Worte der Frau kamen beim Discounter richtig gut an. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa

Bei so viel Lob ließ die Antwort der Lidl-Mitarbeiter nicht lange auf sich warten. Der Discounter erwidert: „Vielen Dank für dein tolles Feedback. Es freut uns sehr, dass du mit unserem Monsieur Cuisine Connect so zufrieden bist. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch in einer unserer Filialen oder auf lidl.de.“

Bei so viel Begeisterung dürfte der nächste Einkauf der Lidl-Kundin wohl nicht lange auf sich warten lassen. (nk)