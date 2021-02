Lidl lässt FFP2-Masken-Bombe platzen – einige Kunden befürchten Schlimmes

Da hat Lidl mit einer Ankündigung aber mal ordentlich was losgetreten!

Viele Menschen sind derzeit auf der Suche nach FFP2-Masken. Der Lockdown geht natürlich auch an Ketten wie Lidl nicht spurlos vorbei. Um seine Kunden zu schützen, macht das Unternehmen eine wichtige Ankündigung – und die geht sofort viral.

Lidl-Angebot spaltet das Netz

Das Lidl-Angebot spaltet das Netz. Während sich die einen sehr glücklich schätzen, kritisieren andere User die Haltung des Discounters.

Ein Mann läuft mit seinem Einkäufen im Einkaufswagen auf dem Parkplatz des Discounters Lidl. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Daniel Schäfer

Lidl verkauft FFP2-Masken für 88 Cent pro Stück!

Auf seinem offiziellen Facebook-Account ließ Lidl die Bombe platzen. „Deine Gesundheit steht für uns an oberster Stelle. Deshalb versorgen wir dich ab dem 10.02. mit günstigen FFP2-Masken dauerhaft in deiner Lidl Filiale“, heißt es dort.

Darunter befindet sich ein Bild des neuen Masken-Angebots: Für 88 Cent können Kunden eine FFP2-Maske erwerben. Ein Preis, der vielen Kunden offenbar zusagt.

Lidl-Kunden sind begeistert: „Mal kein Wucherpreis“

Lidl: Discounter macht eine große Ankündigung. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

In den Kommentaren bedanken sich die Facebook-User für das günstige Angebot, auf das derzeit jeder angewiesen ist. Denn: In Geschäften darf man aktuell nur mit medizinischen Masken einkaufen. Die Nachfrage nach FFP2-Masken ist also groß:

„Günstiger bekommt man keine FFP2-Maske. Habe schon gehört, dass Apotheken bis zu 7,95 Euro pro Stück nehmen.“

„Sehr gut. Finde es traurig, wie andere damit Gewinn machen wollen und diese zu einem unmöglichen Preis verkaufen. Gute Nummer, Lidl.“

„Mal kein Wucherpreis wie in Apotheken. Top.“

„Sollten eigentlich von der Regierung kostenlos gestellt werden. Trotzdem danke, Lidl!“

Doch unter den über 2.700 Kommentaren lassen sich auch einige kritische Stimmen finden.

Lidl nimmt Masken ins Standardsortiment auf – Kunden werden unruhig

„Lidl versorgt Deutschland? Wenn, dann wären und sind es ja wohl die Apotheken, die von Anfang an Deutschland versorgt haben. Freut mich für Lidl, wenn man als so großer Konzern direkt beim chinesischen Hersteller beziehen kann und nicht wie die Apotheke über viele Zwischenhändler“, merkt eine Userin an.

Lidl veröffentlicht ein Angebot, das die Discounter-Kunden während der Pandemie regelrecht ausrasten lässt. Foto: imago images

Am meisten beunruhigt die Kunden jedoch die Tatsache, dass die Masken nun „dauerhaft“ im Lidl-Sortiment zu finden sind. Nach einem Ende der Pandemie klingt das nämlich ganz und gar nicht.

