Lidl: Frau kann nicht glauben, was sie sieht – weil Kundin mit IHM eine Filiale betritt

Eine Lidl-Kundin musste bei diesem Anblick gleich zweimal hinschauen!

Die Frau wollte eigentlich nur einkaufen gehen, doch dann sah sie etwas, was sie gar nicht glauben konnte. Die Oldenburgerin macht es wütend, als sie sieht, mit wem eine andere Kundin in eine Filiale von Lidl ging.

Lidl-Kundin bei diesem Anblick fassungslos

Eine Lidl-Kundin schlendert durch eine Filiale. Plötzlich sieht sie einen Hund! Mitten zwischen den Lebensmitteln, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Doch das Tier irrte nicht alleine durch die Lidl-Filiale. Eine Frau führte den schwarzen Labrador. Diese Rasse wird oft als Assistenzhund eingesetzt. Da die Frau nicht blind war, sprach die Kundin sie an.

Mit so einem Hund war die Frau bei Lidl unterwegs. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Streit zwischen Lidl-Kunden

Dann folgten böse Beleidigungen von der Besitzerin und ihrer weiblichen Begleitung. Sie sagten der Lidl-Kundin, sie solle sich an der Kasse informieren.

„Die Hundeführerin war nicht blind, es bestand keine medizinische Notwendigkeit“, wundert sich die entsetzte Lidl-Kundin. Was sie ebenfalls schockiert: Die Frau hielt das Tier nicht an der kurzen Leine.

Lidl-Kundin ist mächtig sauer

Sie ist sauer: „Ich möchte keine Lebensmittel kaufen, wenn da vorher Hunde dran geleckt haben.“ Sie findet, dass „diese Personen 20 Minuten ohne Hund überleben oder den Einkauf abgeben könnten“.

Schließlich war die Frau in Begleitung in der Filiale unterwegs. Was Lidl zu dem Vorfall sagt, liest du bei MOIN.DE.

