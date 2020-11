Lidl: Kunde kommt vom Einkaufen zurück – als er das bemerkt, platzt ihm der Kragen: „Größte Abzocke, die es gibt“

Großer Ärger bei einem Lidl-Kunden im hessischen Rüsselsheim!

Der Mann hatte am Montag bei Lidl eingekauft. Doch als er anschließend die Filiale verließ und zu seinem Auto auf den Parkplatz zurückkehrte, machte er eine unerfreuliche Entdeckung.

Lidl: Kunde bekommt Strafzettel und schäumt vor Wut

„Abzocke bei Lidl“, schreibt der Kunde auf Facebook. An seinem Auto habe er einen Strafzettel wegen Überschreitung der Parkdauer entdeckt. Das fällige Bußgeld: 30 Euro.

60 Minuten lang darf man sein Auto kostenlos auf einem Lidl-Parkplatz abstellen. Für den Kunden ist das offenbar zu wenig: „Jetzt muss man schon durch den Laden rennen, sonst überschreitet man die Parkdauer und muss dann noch 30 Euro zahlen.“

Der wütende Einkäufer findet deutliche Worte: „Das ist doch die größte Abzocke, die es gibt. In jedem Parkhaus, sogar in Frankfurt, hätte ich vielleicht vier Euro bezahlt. Also aufgepasst, wo ihr einkauft.“

Lidl erklärt Parkplatz-Regelung

Es dauert nicht lange, bis Lidl auf diese Vorwürfe antwortet. „Grund für die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung ist, dass es vermehrt zur Nutzung unserer Parkplätze durch Fremdparker kam“, erklärt der Discounter in seiner Antwort auf Facebook. Daher wurde eine begrenzte Parkdauer von einer Stunde festgelegt, um die Parkplätze für die Kunden freizuhalten.

Lidl verteidigt seine Parkplatzbewirtschaftung. (Symbolbild) Foto: imago images / Horst Rudel

„Erfahrungsgemäß benötigen unsere Kunden deutlich weniger als eine Stunde, sodass die kostenlose Parkdauer ausreichend Zeit zum Einkaufen bietet“, so die Einschätzung von Lidl. Den wütenden Kunden auf Facebook hat der Discounter damit aber offenbar nicht überzeugt.

„Also eine reine Abzocke der Kunden“, lautet dessen Schluss. Er rät anderen Kunden, lieber bei der Konkurrenz wie Aldi einzukaufen. Dort gäbe es seiner Meinung nach keine Parkschilder. Doch das entspricht nicht der Wahrheit: Auch bei Aldi müssen Kunden eine Parkscheibe bereitlegen, um zu beweisen, dass sie die maximal erlaubte Parkdauer nicht überschreiten. (at)