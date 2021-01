Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Lidl: Die geheimnisvolle Tür in den Filialen des Discounters! DAS steckt dahinter

Ist dir diese Tür bei Lidl schon einmal aufgefallen? Sobald die Durchsage kommt, dass eine neue Kasse aufmacht, kommt ein Lidl-Mitarbeiter hindurch.

Doch was befindet sich dahinter?

Lidl-Tür wirft Fragen auf

Die geheimnisvolle Tür ist in den meisten Lidl-Filialen direkt hinter dem Kassenbereich. Wird ein neues Band für die Kunden freigegeben, kommt ein Mitarbeiter mit einer Kasse im Arm aus dieser Tür heraus.

Lidl will geheimnisvoll bleiben. Foto: imago images / Fotostand

In jeder Filiale scheint es so eine Tür zu geben. Vom Aufbau her unterscheiden sich die Läden kaum. Aber ein Unternehmenssprecher erklärt gegenüber echo24.de: „Die Anordnung und Gestaltung sowie die Zugänge variieren von Filiale zu Filiale abhängig von der baulichen Situation vor Ort.“

---------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Der Dsicounter bringt wöchentlich Angebote in einem Prospekt heraus

Wegen Corona gelten besondere Verhaltensweisen im Markt

Die Öffnungszeiten variieren je nach Markt

---------------

Also ist diese Tür in jeder Filiale vorhanden. Mit Eingabe eines Zahlencodes kommen die Mitarbeiter hinein. Doch was verbirgt sich dahinter? Ein Pausenraum? Der Lagerraum oder vielleicht doch etwas ganz anderes?

Lidl erklärt: „Die Nebenfläche unserer Filiale ist mit der Verkaufsfläche meist durch Rolltore und Türen verbunden. Dort befinden sich unter anderem Büros, Aufenthaltsräume, Sanitärbereiche, Lager sowie die Filialtechnik.“

Wie die Räume allerdings eingerichtet sind, will Lidl laut echo24.de nicht verraten. Das bleibt wohl für immer ein Geheimnis der Mitarbeiter. (ldi)

