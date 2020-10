Lidl: Discounter geht jetzt völlig neuen Weg – und will bald DAS anbieten

Im Kampf um die Kunden versuche Discounter wie Lidl, Aldi und Co. sich gegenseitig zu übertrumpfen und so die Kunden von den eigenen Angeboten zu überzeugen.

Der Discounter Lidl geht dabei nun einen völlig neuen Weg und möchte in Zukunft seinen Kunden das anbieten.

Lidl: Discounter geht jetzt völlig neuen Weg

Falls du jetzt denkst, dass Lidl eine neue Preis-Offensive startet oder besondere neue Produkte in sein Sortiment aufnehmen möchte, dann liegst du falsch.

Bei der Neuerung geht es um die App Lidl Plus, welche aktuell als digitale Kundenkarte des Discounters fungiert. Vor etwa einem Monat ging Lidl Plus an den Start. Aktuell kannst du über die App unter anderem Rabatte sammeln oder auch deinen Kassenbon digital erhalten. In Zukunft soll Lidl Plus aber noch mehr können.

Lidl Plus soll in Zukunft DAS können

Wie die „Wirtschaftswoche“ berichtet, soll zu den aktuellen Funktionen der App in Zukunft nach eine sehr wichtige hinzukommen: digitales Bezahlen.

Aktuell sollen die Kunden besonders durch die in der App angebotenen Rabatte und Preisvorteile auf bestimmte Produkte dazu bewegt werden, sich Lidl Plus auf ihr Smartphone zu laden und sie möglichst viel zu benutzen. Mit der Zeit soll es aber noch weitere Funktionen geben. So soll Lidl Plus dann auch ein digitales Bezahlsystem beinhalten.

Lidl Plus soll als digitales Bezahlsystem genutzt werden können

„Die Bezahlfunktion wird eine der nächsten Erweiterungen für die deutsche App sein“, sagte Lidl-Digital-Geschäftsführer Dominik Eberhard gegenüber der „WirtschftsWoche“. In Spanien und Polen sollen die Lidl-Kunden die App bereits dafür nutzen können.

Lidl Plus: In Zukunft soll man mit App auch bezahlen können. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

In Deutschland solle die Bezahlfunktion eine der nächsten Erweiterungen der Lidl-Plus-App sein. „In Deutschland entwickeln wir derzeit ein lastschriftbasiertes Verfahren“, so Eberhard weiter gegenüber der „WiWo“. Wann genau das neue System eingeführt wird, ist derzeit noch unklar. (gb)