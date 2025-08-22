Lidl führt digitalen Pfandbon ein – doch an der Kasse machen Kunden große Augen

Digital und ohne Papier: Im August führt Lidl den digitalen Pfandbon ein. Nutzer der Lidl Plus-App können sich den Betrag in der App anzeigen und an der Kasse verrechnen lassen. Das hat gleich zwei Vorteile: Es ist umweltfreundlicher und man vergisst den Bon nicht. Der Nachteil: Man braucht die App.

Doch auch ohne können Kunden weiterhin Pfand wegbringen und das Geld an der Kasse zurückerhalten. Der herkömmliche Papierbon wird nicht gestrichen. Und ganz nebenbei hat der Discounter auch noch ein zweites Novum angekündigt.

Lidl führt digitalen Pfandbon ein

Ab dem 4. August geht es los. Der Discounter sorgt mit dem digitalen Pfandbon für ein absolutes Novum im Lebensmitteleinzelhandel. Pfand abgeben, den digitalen Bon auswählen, den QR-Code am Automaten mit dem Handy scannen und den Betrag in der App einsehen. Dann wie gewohnt einkaufen und an der Kasse den Betrag mit dem Einkauf verrechnen lassen – ganz ohne einen Zettel in der Hand.

Du kannst die Bons sogar speichern und zu einem späteren Zeitpunkt einlösen, wenn du sie manuell deaktivierst. Wer den QR-Code in der App an der Kasse scannt, erhält ansonsten das Geld automatisch zurück. Das geht dann in allen Filialen. Ja, richtig gehört: in allen Filialen. Unabhängig davon, ob der Bon dort erstellt wurde.

Lidl erleichtert Pfanderstattung

Tatsächlich haben wir diesbezüglich noch einmal bei Lidl nachgehakt, um den Sachverhalt zu klären. Ein Pressesprecher bestätigte es uns eindeutig: „Sowohl der digitale Pfandbon als auch der gedruckte Beleg können dann in jeder Filiale in Deutschland eingelöst werden – unabhängig vom Ort der Ausstellung.“ Dies gilt mit Einführung des digitalen Pfandbons ab Montag (4. August).

Jedoch ein nicht zu vernachlässigender Punkt: Nutzer, die die App herunterladen und neben den anderen Daten nun auch noch die Pfandbons dort hochladen, sollten sich über die Tragweite bewusst sein. Denn somit liefern sie noch mehr Daten an den Discounter, die bisher noch anonym waren.