Lidl muss wegen Dieben konsequentere Mittel einsetzen – alle Kunden werden sich wundern

Sei es im Supermarkt oder der Drogerie: Im Einzelhandel wird viel gestohlen. In Berlin versuchen jetzt einige Lidl-Filialen dagegen vorzugehen und haben neue Maßnahmen ergriffen. Beim Einkaufen werden die Kunden diese brandneue Diebstahlsicherung nicht übersehen können.

Ladendiebstahl wird zu einem immer größeren Problem. Zwischen 2022 und 2024 sind die Schäden durch Ladendiebstahl um insgesamt 20 Prozent gestiegen – mit selbstverständlich großen Verlusten für den Einzelhandel. 2024 beliefen sich diese auf fast drei Milliarden Euro. Eine Lidl-Filiale in Berlin versucht sich jetzt mit Sicherheitsaufklebern dagegen zu schützen.

Lidl schützt Artikel mit elektronischer Sicherung

Wie die „Bild“ berichtet, wurden in zahlreichen Berliner Lidl-Filialen Produkte mit einem gelben Aufkleber versehen. Auf diesem heißt es: „Gesicherter Artikel – Etikett vor dem Erhitzen entfernen.“ Die elektronische Sicherung findet sich jedoch nicht nur bei teuren Produkten, sondern auch im Kühlregal auf der Verpackung von Fisch und Fleisch.

Auf Nachfrage erklärte eine Lidl-Sprecherin gegenüber der „Bild“: „Bei der Diebstahlprävention nutzen wir branchenübliche Maßnahmen, zum Beispiel die individuelle Sicherung vereinzelter Artikel. Dies ist eine gängige, deutschlandweite Praxis im Einzelhandel.“

Inflation führt zu steigender Anzahl von Ladendiebstählen

In der Vergangenheit waren solche Aufkleber schon keine Seltenheit – jedoch meist nur bei besonders teuren Produkten. Bei einer Recherche in einer Filiale in Berlin fand „Focus“ jedoch heraus, dass dies mittlerweile auch teurere Artikel betrifft, die sich im Kühlregal befinden. So wurden unter anderem das Lachsforellenfilet (3,99 Euro), ein Rindersteak (5,25 Euro) und ein Kalbskotelett (5,25 Euro) elektronisch gegen Diebstahl gesichert.

Doch was ist die Ursache für die steigende Anzahl an Ladendiebstählen? Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ erklärt Soziologe Dietrich Oberwittler: „Dass der Diebstahl von Lebensmitteln jetzt gerade wieder zugenommen hat, liegt meiner persönlichen Einschätzung nach zu einem bedeutenden Teil an der Inflation.“ Auch EHI-Experte Frank Horst erklärt gegenüber „Focus“, dass immer häufiger „Senioren und Familien“ zu den Tätern gehören.