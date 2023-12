Lidl: Geheime Codes in jeder Filiale – jeder Kunde kann sie entschlüsseln

Woche für Woche landen bei zahlreichen Lidl-Kunden Obst und Gemüse im Einkaufswagen. Die meisten achten dabei vor allem auf Optik und Frische der Lebensmittel. Gibt es Dellen oder gar Schimmel an dem Produkt? Jetzt wurde ein geheimer Code geleakt, bei dem du sicher sein kannst, dass deine Ware immer frisch ist.

Mit einem geheimen Code auf der Verpackung kommst du einfacher an frische Ware – so behauptet es jedenfalls ein Insider in den sozialen Netzwerken. Der Supermarkt-Whistleblower verrät, was es mit den Zahlen auf der Verpackung von Obst und Gemüse bei Lidl auf sich hat.

+++Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Neuer Pfand-Hammer! Kunden müssen sich heftig umstellen+++

Lidl: Code an Obst und Gemüse besteht aus vier Zahlen

Wie das Online-Portal „infranken.de“ berichtet, geht es um die sogenannten LOT-Nummer. Das ist ein Code, den du auf jeder Obst- und Gemüseverpackung findest. Wahrscheinlich ist er dir aber nie aufgefallen.

Die LOT-Nummer besteht laut dem Insider immer aus vier Zahlen. Bei einer Kiwi-Verpackung, die er als Beispiel nutzt, sind es die Zahlen „45 01“. Die erste Zahlenkombination steht dabei für die Kalenderwoche und die zweite für den Wochentag.

+++Aldi, Lidl, Netto, Penny bieten Billig-Bier an – was wirklich dahintersteckt, schockiert jeden Kunden+++

Lidl-Kunden sollten nicht nur auf die Nummer vertrauen

Am Beispiel der Kiwi bedeutet das, dass das Produkt am Montag in der 45. Kalenderwoche verpackt worden ist. Die Nummern geben also an, wann genau das Obst oder Gemüse für den Verkauf in der Verpackung gelandet ist.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Für Lidl-Kunden ist das doch ganz gut zu wissen – allerdings ist so die Gefahr größer, dass nur zu den frischesten Produkten gegriffen wird. Alle anderen Produkte, die zwar immer noch gut sind, aber laut der Kennzeichnung weniger frisch, drohen, links liegen gelassen zu werden. Das könnte wiederum dazu führen, dass mehr Lebensmittel in die Tonne wandern.