Lidl-Chef packt aus, was kein Kunde hören will

Wer den Einkaufswagen möglichst vollkriegen will und dabei weniger Geld als bei den Supermärkten ausgeben will, der greift meist auf die Discounter Lidl und Aldi zurück. Doch auch die Ketten, die gute Qualität für kleines Geld versprechen, mussten in den vergangenen Monaten ihre Preise anziehen. Der Lidl-Chef erklärt jetzt, wie es mit den Porduktpreisen in Zukunft weitergehen soll.

Lidl: DIESES Produkt wird teurer

Egal ob Obst und Gemüse, Fleisch oder Teigware – bei so ziemlich jedem Produkt haben sich in den vergangenen Monaten die Preisschilder verändert. Ganz zum Leidwesen der Kunden, denn die müssen inzwischen vergleichen, was das Zeug hält, um zu prüfen, ob sich bei den gestiegenen Preisen nicht gleichzeitig auch noch der Packungsinhalt verringert hat. Der Lidl-Chef packt jetzt aus und macht transparent, wieso einige Preise auch ohne eine mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer weiter steigen werden.

„In den letzten zwei Jahren haben sich die Fleischpreise hierzulande bereits um circa ein Viertel erhöht“, heißt es in einem Bericht von „CHIP.de“ und wie es scheint, wird sich daran auch erst mal nichts ändern. Der Grund? Die Standards für die Tierhaltung sind höher geworden und treiben die Preise in die Höhe. Und das ist auch gut so.

Während bei preissensiblen Kunden ein Rückgang beim Fleischabsatz zu verzeichnen ist, macht der Lidl-Discounter trotzdem weiter und behält sein Ziel, bis 2026 ein Drittel der Fleischprodukte der Eigenmarke auf höhere Haltungsstufen umzustellen, fest im Blick. Erste Erfolge lassen sich bereits verzeichnen und bis zum Jahresende soll es die Kette schaffen, die 40 Prozent zu erreichen.

Kein Wunder, denn das Thema Nachhaltigkeit und Tierhaltung gewinnen zunehmend an Wichtigkeit und haben bereits jetzt einen hohen Stellenwert bei den Kunden.