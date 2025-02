Lidl dreht an der Preisschraube – Kunden fallen vom Glauben ab

Lidl-Kunden, aufgepasst! Der Discounter dreht jetzt an der Preisschraube. Betroffen ist ein Produkt aus der Molkerei-Abteilung.

Der Gang in den Supermarkt oder in den Discounter gleicht für viele Menschen derzeit einem Spießrutenlauf. Horrende Lebensmittelpreise bestimmen das Geschehen bei Lidl, Aldi und Co. Da kommt DIESE Nachricht doch gerade recht…

Lidl verkündet die Nachricht

Lidl senkt die Butter-Preise! Das gab der Discounter selbst in einer Mitteilung bekannt. Ab sofort sind vier Buttersorten der Lidl-Eigenmarken deutschlandweit und darüber hinaus vier weitere regional zu reduzierten Preisen erhältlich.

„Der Lebensmitteleinzelhändler bleibt damit seinem Anspruch treu, den Kunden hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten“, heißt es von dem Discounter.

Diese Butterartikel werden unter anderem deutlich günstiger:

Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 2,25 Euro (Grundpreis: 9 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,39 Euro (Grundpreis: 9,56 Euro/ Kilogramm)

Milbona Echte Irische Butter, 250 Gramm, neu 2,85 Euro (Grundpreis: 11,40 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,99 Euro (Grundpreis: 11,96 Euro/ Kilogramm)

Darüber hinaus werden folgende Streichfett-Mischungen im Preis gesenkt:

Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,19 Euro (Grundpreis: 8,76 Euro/ Kilogramm)

Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/ Kilogramm) statt vorher 2,19 Euro (Grundpreis: 8,76 Euro/ Kilogramm)

