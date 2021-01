Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Lidl: Emotionale Botschaft an alle Kunden – die Antworten überraschen

2020 ist vorbei. Ein Jahr, dass jeden vor Herausforderungen gestellt hat – unter anderem auch Discounter wie Lidl und Co.

Auch im Lockdown blieben Lidl, Aldi und die anderen Lebensmittelhändler geöffnet, um die tägliche Versorgung der Bevölkerung zu garantieren. Das verlief nicht immer reibungslos. Umso überraschender fallen da die Antworten aus, die Lidl auf einen Facebook-Neujahrsgruß von seinen Kunden erhält.

Lidl wendet sich nach anstrengendem Jahr an seine Kunden

Hamsterkäufe, Maskenpflicht, reduzierter Kundeneinlass – der Handel hatte es in diesem Jahr oft nicht leicht. Immer wieder mussten Regeln für die Kunden neu angepasst werden. Wer sich nicht daran hielt, durfte nicht einkaufen. Und wo lässt man heutzutage Wut und Enttäuschung am ehesten raus? Richtig – in sozialen Netzwerken.

Lidl stellt Kunden Rätsel – diese Frage dürfte sich jeder schon gestellt haben

Der Community-Bereich und die Kommentarspalten von Lidls Facebook-Seite waren im Jahr 2020 oft auch gefüllt mit Beschwerden. Streitthemen wie Maskenpflicht oder die Regel, dass man nur mit Einkaufswagen in die Filiale darf, sorgten immer wieder für böse Nachrichten gegen den Discounter.

Am 1. Januar 2021 wünschte Lidl seinen Kunden dann ein frohes neues Jahr. „Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr zur Normalität zurückkehren können“, schreibt der Discounter auf Facebook. Da könnte man direkt wieder erwarten, dass die Kommentarspalte zum Sammelbecken unzufriedener Kunden wird – doch der Grundtenor ist überraschenderweise ein ganz anderer.

Kaum wütende Hass-Kommentare zum neuen Jahr

Denn von den rund 250 Kommentaren, die der Post erhielt, sind fast alle ausschließlich positiv! Die meisten erwidern Lidls Neujahrsgruß, andere danken sogar spezifisch den Mitarbeitern in ihrer Filiale vor Ort für ihren Einsatz in diesem Jahr:

An alle ein großes Dankeschön. An die Mitarbeiter der Filiale in Kirchheimbolanden für ihre Freundlichkeit trotz Stress in dieser Viruszeit.

Mein herzlicher Dank geht an die Mitarbeiter der Filiale Zweibrücken-Niederauerbach. Trotz der Auflagen ( Masken, die sie stundenlang tragen mussten) und teilweise nerviger Kundschaft, waren sie freundlich und hilfsbereit. Ich liebe Lidl.

Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiter der Filiale Rumeln-Kaldenhausen. Trotz dem ganzen Stress mit Covid-19 (Mundschutz die ganze Zeit tragen) waren sie immer freundlich, sauber, und hilfsbereit. Ihr wart spitze.

So viel Positives hat Lidl auf Facebook wahrscheinlich schon lange nicht mehr erfahren. Da wird es den Discounter auch nicht stören, dass auf ihre Frage nach Vorsätzen oder Wünschen für 2020 kaum jemand in den Kommentaren geantwortet hat. (at)