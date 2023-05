Lidl: Irrer Blumenkohl-Preis beim Discounter – Kunden fassungslos

Krasse Preise! Die Preise für Lebensmittel bei Lidl, Rewe und Co. sind in den vergangenen Monaten extrem durch die Decke gegangen. Einige Produkte, die bislang beim Einkauf eher Beifang als Kostentreiber waren, mutierten dabei zum Luxusgut (mehr hier).

So schossen nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs etwa die Preise für Speiseöle in die Höhe. Es folgten Preissteigerungen bei nahezu jeder Produktgruppe. In den letzten Wochen machte vor allem der Preis für Gemüse Schlagzeilen. Auch wenn Supermärkte und Discounter mittlerweile die Preise wieder senken, gibt es noch Ausreißer nach oben. Einen solchen hat ein Kunde nun bei Lidl entdeckt. Er glaubte zunächst an ein Missverständnis.

+++ Lidl: Nach Skandal um Keime im Fleisch – Discounter wehrt sich: „Keinerlei Gesundheitsgefahr“ +++

Lidl: Preis-Schock – „Erschreckend“

Bei seinem Besuch bei Lidl in Emden musste ein Kunde beim Blick auf das Preisschild für Blumenkohl gleich zwei Mal hinschauen. Denn für einen Kopf des weißen Gemüses wollte der Discounter doch tatsächlich 3,99 Euro haben. „Witzig, wie Ihr 0,39 schreibt“, konfrontiert Kunde Lidl ironisch bei Facebook. Aus seiner Sicht sind wohl 39 Cent angemessener als die geforderten knapp vier Euro.

„Die nehmen alle gerade mit was möglich ist. Das ist erschreckend“, kommentiert ein anderer Kunde. Auch andere sind fassungslos und erinnern sich an den größten Aufreger der Saison: „Der Gipfel war für mich persönlich bei 3,29 für eine Gewächshaus Wasserstange (Salatgurke) bei Edeka. Nix gegen Gewinnerzielung, aber das ist hart an der Grenze zu Raubrittertum und Beutelschneiderei.“

Warum Blumenkohl aktuell so teuer ist

Während die Gurkenpreise mittlerweile wieder flächendeckend gesunken sind, müssen die Kunden für Blumenkohl weiter tief in die Tasche greifen. Schon im März sorgte das Kohl-Gemüse für reichlich Aufregung, nachdem einzelne Märkte bis zu sechs Euro dafür verlangten (mehr hier). Und der Preis-Wahnsinn nimmt kein Ende. Auch im Mai nimmt Discounter Lidl noch vier Euro für den Blumenkohl.

Mehr Themen:

Der Hintergrund: Im Winter und zu Frühjahrsbeginn wächst das wärmeliebende Gemüse nicht auf heimischen Feldern und muss deshalb importiert werden. Wenn das Wetter in den Importländern nicht mitmacht, ist das Angebot nicht breit genug. Das kann zu höheren Preisen führen. Sobald die Ernte in Deutschland beginnt, können sich die Kunden bei Lidl, Rewe und Co. auf günstigeren Blumenkohl einstellen.