Lidl bietet neues Produkt an – Kunden entsetzt „Pervers“

Auf das Oktoberfest in München muss man wegen Corona dieses Jahr verzichten - nicht aber bei Lidl! Der Discounter bietet seinen Kunden nun ein neues Produkt an, das an die bayerische Tradition erinnert. Aber Kunden sind alles andere als begeistert über das Angebot.

Entsetzt schreiben sie auf Twitter: „Pervers“.

Lidl: Neues Produkt entsetzt Kunden

Lidl will offenbar nicht auf das weltweit größte Volksfest verzichten und hat jetzt ein Produkt im „Alpenfest-Style“ im Angebot. Was mit Salami, Schinken und Co. geht, geht auch mit einer bayerischen Wurst - das werden sich die Macher der Steinofen Pizza wohl gedacht haben.

Denn bei Lidl ergänzt eine neue Pizzasorte das Kühlregal: Pizza mit Weißwurst! Damit will der Discounter seinen Kunden offenbar zumindest geschmacklich für Oktoberfest-Stimmung sorgen.

Kunden gefällt Lidl-Angebot überhaupt nicht

Allerdings sind die Kunden vielmehr entsetzt über das neue Produkt. Auf Twitter veröffentlichte ein Foto von der Pizzaverpackung und schreibt: „Was noch 2020, was noch?!“ Daraufhin reagierten Tausende weitere Twitter-User. Sie schreiben zum Beispiel:

„Ja, schlimm, aber ich würde das schon probieren wollen. Ja, ich würde die Pizza kaufen und zubereiten und essen, nur um sagen zu können: 'I did it!“

„Ok, bin ich der einzige, der sich vor dem Regal über 'Steinofen Pizza', 'Erbsen Suppe' oder 'Hafer Milch' aufregt?“

„Okay, das ist echt widerlich. Was kommt als Nächstes? Eine Grünkohl und Pinkel Pizza?“

„Das Zeug muss halt weg, wenn die Wiesn ausfällt. Macht euch schon mal Gedanken, wo die überall Glühwein untermischen, weil es keinen Weihnachtsmarkt gibt.“

„Übel oder...dachte ich sehe nicht richtig...widerlich ist kein Ausdruck dafür!“

„Photoshop? Bitte lass es Photoshop sein.“

„Da fehlt der Senf und das Laugengebäck...“

„Pervers.“

Was noch 2020, was noch?! pic.twitter.com/arpqZZKGUS — Typ vom Dorf (@TypVomDorf) September 21, 2020

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Lidl will seinen Kunden mit dem besonderen Produkt ein neues Angebot bieten. (Symbolbild) Foto: imago images / osnapix

Die Meinung der Kunden ist damit klar. Wer das neue Produkt dennoch probieren möchte, dem bleibt nur noch zu sagen: „An Guadn!“ - also guten Appetit!