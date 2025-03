Lidl zieht es ab sofort durch – Kunden merken es spätestens an der Kasse

Lidl-Kunden müssen sich regelmäßig auf Neuerungen gefasst machen. Nachdem sie wegen einer Beobachtung kürzlich ziemlich stutzig wurden (>> hier mehr lesen), folgen aktuell weitere Veränderungen in den Filialen.

Dort kommt es zu mehreren Preisanpassungen: Seit neustem sind beispielsweise die Butter-Produkte von Lidl günstiger als noch vor einigen Wochen. Doch das war offenbar noch längst nicht alles!

Lidl dreht erneut an der Preisschraube

Spätestens an der Kasse dürften Lidl-Kunden jetzt merken: Auch beim Brot wurde an der Preisschraube gedreht. In einer Pressemitteilung kündigt der Discounter an: „Ab sofort sind Buttercroissant, Bauernbaguette, Weltmeisterbrötchen und Apfeltaschen von der Eigenmarke ‚Unser Brot‘ in allen Lidl-Filialen deutschlandweit zu günstigeren Preisen erhältlich“.

Möglich machen das die sinkenden Rohstoffpreise, durch die Lidl selbst weniger für die Produkte zahlen muss. Den Preisvorteil gibt der Discounter jetzt an seine Kunden weiter. Doch wie viel Geld sparen sie durch die Anpassung?

SO viel Geld sparen Kunden in den Filialen

Die neuen Preise der Lidl-Produkte sehen jetzt wie folgt aus:

„Unser Brot“ Bauernbaguette, 300 Gramm, 0,79 Euro (Grundpreis: 2,63 Euro/ Kilogramm) statt 0,89 Euro (-11 Prozent)

„Unser Brot“ Weltmeisterbrötchen, 0,39 Euro statt 0,45 Euro (-13 Prozent)

„Unser Brot“ Buttercroissant, 0,49 Euro statt 0,55 Euro (-10 Prozent)

„Unser Brot“ Apfeltasche, 0,69 Euro statt 0,75 Euro (-8 Prozent)

Kunden können bei Lidl jetzt also in der Backwaren-Abteilung sparen. Die größte prozentuale Ersparnis gibt es bei den Weltmeisterbrötchen – da zahlen Kunden jetzt 13 Prozent weniger, also 6 Cent pro Brötchen.

Beim Bauernbaguette von Lidl sind es sogar 16 Cent – auch wenn der Prozentsatz dort etwas geringer ist. Ob die Preise stabil bleiben oder wieder in die Höhe schießen, wird die Zeit zeigen.