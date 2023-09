Lidl: Amerikaner betreten deutschen Discounter – und fallen aus allen Wolken

Für uns ist der Einkaufstrip zu Lidl das Normalste der Welt. Mehr als 3.200 Filialen betreibt der Discounter in Deutschland. Doch in den USA sieht das deutlich anders aus.

Ja, die Amerikaner haben ebenfalls ihre Aldi- oder Lidl-Filialen – aber gerade von Lidl gibt es in diesem gigantischen Land nicht einmal 200 Filialen. Daher gibt es auch nicht wenige US-Amerikaner, die womöglich noch nie einen Lidl von innen gesehen haben.

Dazu gehören auch Heather und Casey. Das Paar ist aus den USA nach Deutschland gezogen und berichtet auf YouTube und Instagram über seine Erfahrungen in der neuen Heimat. Und auch beim ersten Einkaufstrip zu Lidl darf die Kamera natürlich nicht fehlen!

Lidl: Amerikaner betreten deutschen Discounter

„Wir haben viel darüber gehört“, erzählt Heather im Auto auf dem Lidl-Parkplatz. „Wir sind sehr gespannt zu sehen, inwiefern es sich von Supermärkten in Amerika unterscheidet.“ Bereits beim Betreten des Ladens trauen sie ihren Augen nicht. „Das sieht aus wie ein Aldi“, stellt Heather fest. Uff, das wird der große Discounter-Konkurrent wohl gar nicht gerne hören!

Doch beim Blick in die Obstabteilung können sie es kaum fassen. „Uns ist aufgefallen, dass das Obst hier deutlich günstiger ist als in den Staaten“, stellt Heather fest. Küchenkräuter wie Kresse oder Basilikum in fertigen kleinen Päckchen zum Selbstschneiden? „Das ist definitiv neu für uns“, so die beiden Amerikaner.

Erdnussbutter? Das kennt jeder in den USA. Aber der deutsche Snack-Klassiker „Erdnuss Flocken“? Da wissen Heather und Casey nicht direkt, was sie davon halten sollen.

„Das ist das coolste Ding aller Zeiten“

Das Highlight ihres Einkaufs ist aber die Brotschneide-Maschine in der Bäckerei-Abteilung. „Probier es aus, so etwas gibt es bei uns nicht“, fordert Heather ihren Mann auf. Casey lässt sich nicht lumpen und legt ein Dinkelbrot in die Maschine. Als das Messer das Brot fein säuberlich zerteilt, kommt Heather aus dem Staunen nicht mehr heraus: „Das ist das coolste Ding aller Zeiten. Das war großartig.“

Am Ende ziehen die beiden ein Fazit: Lidl kommt ihnen etwas klein vor, die Menge an Wein und Schokolade hat sie überrascht – und natürlich die Brotmaschine.

Deutsche Zuschauer sind begeistert

In den Kommentaren unter dem Video tummeln sich zahlreiche Deutsche, die Heather und Casey am liebsten alles erklären wollen – von Kartoffelknödeln, Lidl-Eigenmarken bis hin zu „Kinder Pingui“. „Es macht so viel Spaß, euch dabei zuzusehen, wie ihr solche Erfahrungen macht“, schreibt ein User. „Ich wäre absolut verloren in einem amerikanischen Supermarkt, aber dass ihr Dinge entdeckt, die ich für selbstverständlich halte, erinnert mich daran, dass wir alle noch viel lernen können.“