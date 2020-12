Lidl zeigt Weihnachtsclip – Discounter kann sich fiesen Seitenhieb gegen Aldi nicht verkneifen

Das Weihnachtsfest wird in diesem Jahr wohl etwas anders verlaufen als gewohnt. Damit es dennoch etwas ganz Besonderes wird, haben sich bereits einige Discounter spezielle Weihnachtskampagnen ausgedacht. Lidl hat es mit einem neuen Clip auf die Spitze getrieben.

Das aufwendig produzierte Werbevideo ist ein echter Hingucker und auch einen Seitenhieb an die Konkurrenz konnte sich Lidl dabei nicht verkneifen. Der Discounter Aldi hat bereits seine neue Produktlinie zum Fest vorgestellt. DER WESTEN berichtete bereits von Anstürmen auf die Filialen, weil der Held in der Kampagne, „Kai, die Karotte“, in Großbritannien für Begeisterung sorgt.

Zu Weihnachten hat Lidl nun eine ganz besondere Kampagne präsentiert. Auch die Konkurrenz bekommt dabei ihr Fett weg. Foto: imago images / Steinach

Lidl: Neuer Werbeclip sorgt für Begeisterung

Auf Facebook postete jetzt auch Lidl den Werbeclip für die Weihnachtszeit. Der kurze Film gleicht einem echten Thriller.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

Im Mittelpunkt steht das Marketingteam von Lidl im Kampf gegen den bösen Bruder des Weihnachtsmannes, der das Fest verhindern will. Dieser macht es den Mitarbeitern von Lidl schwer, indem er ihnen auflauert und droht, falls sie weiterhin mit den Produkten für ein perfektes Weihnachten sorgen. Mit der Hilfe vom Weihnachtsmann stellt sich das Lidl-Team dem Bösen.

Die Komplizen des bösen Bruders sind nämlich Mitarbeiter von Aldi. Diese wissen sich nicht mehr zu helfen, schließlich kümmern sie sich schon um Kai Karotte aus dem Aldi-Weihnachtsclip. Diesen Seitenhieb gegen die Konkurrenz konnte sich Lidl wohl nicht verkneifen.

Die Aktion ist ein voller Erfolg. Der Kurzfilm kommt bei den Nutzern in den sozialen Netzwerken gut an. „Mega coole Idee! Find ich klasse“ , kommentiert eine Kundin.

Weitere Reaktionen auf den Clip:

„Da kann die Karotte nicht mithalten“

„Herrlich, endlich Werbung, die Bock macht. Ich feier euch“

„Hammer! Das ist mal kreative Werbung“

Ob Aldi diese lustig gemeinte Attacke auf sich sitzen lässt, bleibt abzuwarten. Wer weiß ob Kai Karotte da nicht in nächster Zeit zurückschlägt... (neb)