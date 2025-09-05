Lidl, Aldi und Co. vs. Supermärkte: Dieser Preis-Vergleich ist ernüchternd

Lebensmittel sind seit 2021 um 30 Prozent teurer geworden. Viele hoffen auf günstige Preise bei Aldi, Lidl oder Penny. Doch der große Discountercheck von Sat.1 enttäuscht preisbewusste Käufer.

Die Unterschiede zwischen Discountern und Supermärkten liegen meist nicht einmal bei einem Euro. Was bleibt für Verbraucher? Ernüchterung. Hier ein Preisvergleich im Detail.

Apps und Spartricks taugen kaum

Lidl versprach 2025 „die größte Preissenkung aller Zeiten“. Doch Verbraucherzentralen kritisierten die fehlende Transparenz. Aldi und Penny folgten mit ähnlichen Versprechen. Die Preisentwicklung lässt jedoch wenig Hoffnung: Seit 2019 stiegen Discounterpreise um 55 Prozent – bei Kaffee sogar um 132 Prozent, wie Sat.1 analysierte.

Die neuen Discounter-Apps sollen helfen. Penny spricht von einer „Win-Win-Situation“, doch laut Experten sparen Kunden maximal zwei Prozent. Auch hier bleibt die Enttäuschung groß. Lidl, Aldi und Penny verlangen unwissentlich oft persönliche Daten im Tausch für Rabatt-Coupons. Ein echter Spareffekt bleibt aus.

Teuer trotz Discounter: Verbraucher frustriert

Butter bei Lidl und Chips bei Aldi sind heute bis zu 66 Prozent teurer als vor Corona. Obwohl Discounter günstiger wirken, verleiten sie oft zu Mehrkäufen. „Wenn man das Gefühl hat, zu sparen, legt man mehr in den Einkaufswagen“, erklärt Marketing-Fachmann Matthias Niggehoff.

Am Ende zeigt sich: Aldi, Lidl und Penny sind keine echte Lösung für niedrige Haushaltskosten. Der Supermarkt schneidet preislich ähnlich ab. Discounter locken zwar mit Angeboten, aber viele Preissteigerungen machen schnelles Einsparen unmöglich. Fazit von Sat.1: Hingucken lohnt, doch günstig ist anders.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.