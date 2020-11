Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Lidl, Aldi, Rewe und Co.: Verbraucherschutz warnt! Auf diesen Trick fallen viele Kunden herein

Bei Lidl, Aldi, Rewe und Co. stehen massenhaft Produkte in den Regalen. Um aufzufallen lassen sich die Hersteller einige Tricks einfallen. Oftmals stehen attraktive Werbeversprechen in Großbuchstaben auf den Verpackungen. Doch nicht immer treffen diese Versprechen auch zu, warnt aktuell der Verbraucherschutz.

Der Trend zur Nachhaltigkeit hält weiter an. Besonders beliebt sind „grüne" Produkte. Dabei zählt nicht nur die Qualität der Ware, sondern offenbar auch die Verpackung. Und genau das machen sich die Hersteller zu nutze.

So wird den Kunden vermeintliche Umweltfreundlichkeit oder eine besondere Öko-Qualität vermittelt. Getränkekartons kommen, beispielsweise, im „Altpapier-Look" daher. Die Verbraucherzentrale stuft so etwas aktuell als besonders problematisch ein.

„Bei solchen Produkten vermuteten die Verbraucher, dass die Verpackung anschließend ins Altpapier gehöre. Dabei handelt es sich bei Getränkekartons um Verbundstoffe, die im gelben Sack entsorgt werden müssen", erklärt Philip Heldt, Umweltexperte der Verbraucherzentrale NRW.

Zusätzliche Umhüllungen von Zahnpastatuben, aus nachhaltigem Papier, sind auch keine Seltenheit. Die Papier-Verpackung sei jedoch unnötig und verbrauche zusätzliche Ressourcen, heißt es außerdem.

Oft stehen auf Produkten die Aussagen „Recyclebare Verpackung" oder „Made für recycling". Doch das bewerteten die Verbraucherschützer als reinen „Marketingtrick", denn „hier wird mit Selbstverständlichkeiten geworben. Gesetzlich sind Verpackungen grundsätzlich so herzustellen, dass sie wiederverwendbar oder -verwertbar sind", erklärt Heidt.

Mache Verpackungen von Drogerieprodukten würden tatsächlich einen hohen Anteil an recyceltem Plastik (mehr als 90 Prozent) ausweisen. Das sehen die Experten durchaus positiv. (mia/dpa)