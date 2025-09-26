Lidl macht es schon zum vierten Mal – diesmal profitieren auch SIE

Der Discounter-Riese Lidl setzt seinen Weg als selbsternannter Vorreiter bei Preisreduzierungen unbeirrt fort und senkt jetzt bereits zum vierten Mal in kurzer Folge die Preise für Butter in Deutschland – diesmal um etwa 16 Prozent. Nach einer erst kürzlich erfolgten Reduzierung um 14 Prozent zogen Aldi und weitere Konkurrenten schnell nach. Daher geht Lidl jetzt noch einen Schritt weiter.

Ab dem 26. September kostet zum Beispiel die „Milbona Deutsche Markenbutter“, die bisher für 1,79 Euro zu haben war, nur noch 1,49 Euro. Damit will Lidl seinen Anspruch untermauern, nicht nur Preissieger zu sein, sondern diese Position auch gegen Aldi & Co. zu behaupten.

Lidl senkt nach zwei Wochen erneut die Preise

Nicht nur klassische Butterartikel profitieren von dieser Entwicklung. Auch Veganer können sich freuen. Denn Lidl betont seine Haltung, pflanzliche Alternativen zu klassischen Produkten preislich attraktiv zu gestalten. So sinkt der Preis der veganen Alternative „Vemondo No Butter“ ebenfalls auf 1,49 Euro.

Produkte wie das „Milbona Sødergården Mischstreichfett“ kosteten vor gar nicht langer Zeit noch um die 2 Euro. In mehreren Schritten ging es zuletzt runter auf 1,79 Euro, vor zwei Wochen dann auf 1,59 Euro und jetzt auf 1,39 Euro – und das deutschlandweit ohne regionale Unterschiede.

Auch bei regional verfügbaren Spezialitäten zieht Lidl nach und macht die Preissenkungen zu einem übergreifenden Konzept. Artikel wie die „Milbona Süßrahmbutter“ oder die bayerische „Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert“ sowie die „Milbona Weidebutter“ wurden im Preis reduziert.

Mit seiner jüngsten Entscheidung zur Preisanpassung will Lidl nicht nur Verantwortung für Verbraucher in Zeiten schwankender Rohstoffpreise zeigen, sondern auch ein Signal an die Konkurrenz senden.