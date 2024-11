Lidl, Aldi und Co: Kunde stinksauer wegen Pfand-Masche – „Die haben doch ‘nen Knall“

Für viele Menschen gehört das Sammeln von Pfandflaschen zum Alltag. Wer nicht genug Geld hat, um sich Lebensmittel bei Aldi, Lidl und Co. zu kaufen, der kann sein Einkommen durch Flaschen und Dosen aufbessern.

Das wissen viele Menschen und hinterlassen ihre Pfandflaschen als Spende in der Gegend. Gerade bei größeren Veranstaltungen kann da schon einmal eine große Menge Pfand zusammenkommen. Und die muss irgendwann natürlich auch bei Lidl, Aldi und Co. eingelöst werden. Genau das stößt jedoch nicht bei jedem Kunden auf Verständnis.

Lidl, Aldi und Co.: Kunde greift Pfandsammler an

So regt sich einer jetzt mächtig auf der Onlineplattform „reddit“ über Pfandsammler auf: „Die haben doch ’nen Knall“, lässt er sich aus und fragt sich: „Zu viel Zeit, oder was?“ Aus Sicht des Internet-Pöblers müsse es knallharte Konsequenzen für Pfandsammler geben: „Ich bin der Meinung: Leute, die so viel Pfand sammeln, sollten den Automaten auch selber ausleeren. Würde ich in meinem Laden nicht zulassen.“

Rumms. Das hat gesessen. Doch so einfach lässt die „reddit“-Gemeinde den Angriff auf Pfandsammler nicht stehen. „Hol mal tief Luft, Junge“, rät einer. Der nächste nimmt den Kommentar komplett auseinander.

Angriff auf Pfandsammler „ziemlich dumm“

„Der Kommentar ist ziemlich dumm“, schreibt ein „reddit“-Nutzer. Seiner Ansicht nach tragen Pfandsammler sogar dazu bei, dass der Vorgang an den Automaten am Ende schneller gehe. Denn wer gleichzeitig mehr Flaschen abgebe, für den muss auch nur ein Bon ausgedruckt werden. Auch an der Kasse würde ein Bon mit 100 Flaschen weniger Zeit bei der Auszahlung in Anspruch nehmen, als zehn Bons mit jeweils zehn Flaschen.

Klar ist: Gibt es nur einen Automaten und jemand steht mit hunderten Flaschen vor einem, braucht es im Einzelfall mehr Geduld. In solchen Fällen nimmt der Verteidiger die Pfandsammler allerdings auch in die Pflicht: „Wenn ihr hundert Flaschen abgebt und hinter euch einer mit vier steht, druckt den Bon und lasst den eben seine vier Flaschen durchziehen. Mach ich auch immer, hat mir noch nie weh getan.“