Nach Lidl und Aldi jetzt auch noch Penny – Kunden sehen es im Prospekt

Erst Lidl, dann Aldi und jetzt auch Penny: Die Discounter senken die Preise für Kaffee! Ob ganze Bohne oder bereits gemahlen, für die Kunden wird es jetzt spürbar billiger.

Penny wirbt für diesen Schritt jetzt im aktuellen Prospekt wie einige Kunden bereits bemerkt haben dürften.

Lidl macht den Anfang, Aldi und Penny folgen

Lidl hatte im Oktober den Anfang gemacht und gleich 13 Kaffee-Sorten der Eigenmarke „Bellarom“ auf einen Schlag dauerhaft im Preis gesenkt – als Reaktion auf niedrigere Rohstoffpreise. Diese Änderung wollte man den Kunden gleich mitgeben. Zuvor hatte der Discounter auch bei Butter und Pasta die Preise gedrückt.

Einen Euro auf ganze Bohnen und 50 Cent auf gemahlenen Kaffee – diese Preissenkung blieb nicht unbemerkt oder gar ohne Reaktion seitens der Konkurrenz. Aldi reagierte mit einer ähnlichen Maßnahme (>>hier mehr dazu). Und nun fühlt sich offenbar auch Konkurrent Penny zum Handeln gezwungen und senkte die Kaffeepreise im Haus in einem ähnlichen Maße.

Kaffee jetzt auch Penny bei günstiger

Im neuen Wochenprospekt von Montag (27. Oktober) bewirbt der Discounter das von nun an „dauerhaft im Preis“ gesenkte Kaffee-Sortiment der Eigenmarke „Magico“. Diese sieben Produkte rabattiert der Lebensmittelhändler:

„Magico Filterkaffee Kräftig“, 500 Gramm für nun 5,49 Euro statt vorher 5,99 Euro

„Magico Filterkaffee Auslese“, 500 Gramm für nun 6,49 Euro statt vorher 6,99 Euro

„Magico Filterkaffee Mild & Fein“

„Magico Filterkaffee Auslese entkoffeiniert“

„Magico Caffè Gustoso“, 1 Kilogramm Ganze Bohen für nun 11,99 Euro statt vorher 12,99 Euro

„Magico Caffè Crema“, 1 Kilogramm Ganze Bohne für nun 12,99 Euro statt vorher 13,99 Euro

„Magico Espresso“, 1 Kilogramm Ganze Bohne für nun 12,99 Euro statt vorher 13,99 Euro

Damit gleicht der Discounter die Preise der direkten Konkurrenz an. Das dürfte die Kunden sicherlich freuen, können sie ihr heißgeliebtes Lieblingsgetränk jetzt für den ein oder anderen Euro günstiger genießen als bisher.